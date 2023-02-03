Amir uçuşa geçti!

Beşiktaş'ın Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic, yeni takımında işbaşı yaptı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın katılımıylaimza atan Boşnak futbolcu, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Ayrıca siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına katıldı. Kulüpten yapılan KAP açıklamasında Konyaspor'abedeli ve oyuncunun sonraki satışından yüzde