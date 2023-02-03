Amir uçuşa geçti!

Beşiktaş’ın yeni transferi, dün yeni takım arkadaşları ve teknik ekiple tanışıp siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ın Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic, yeni takımında işbaşı yaptı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla 4.5 yıllık mukaveleye imza atan Boşnak futbolcu, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Ayrıca siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına katıldı. Kulüpten yapılan KAP açıklamasında Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay ödeneceği belirtildi.