Ayağa kalktık hedefe koşuyoruz

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı. Kulüp üyelerine seslenen Başkan Hasan Arat, "Büyük camialarda kısa zamanda onarım yapmak oldukça zordur. Buna rağmen Beşiktaş üstesinden gelecek büyüklüğe sahiptir.Bu durum Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışyor. Camiamız kendine duyulan güvenin artmasıyla bağımsız bir camia haline gelmiştir" dedi.Tüzük tadili gerçekleştirdiklerini ve bu sayede kulübün adeta çağ atladığını belirten Arat, "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Eli boş gitmedik, kupalarımızı götürdük. Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever.Başarımız yadsınamaz. 71 gün içerisinde iki kupa kazandık" ifadelerini kullandı. Başkan Arat, şöyle devam etti:"Telefondan izlenerek gece yarısı transfer edilen futbolcuların bu kulübe büyük zararı olmuştur. Bir oyuncuya kulüp buluyoruz,Bazı şeyleri söylemeye bile utanıyoruz. Siz kendi şirketlerinizde bu tarz şeyler yapar mısınız? B Takımımıza 4 maçta 2 kırmızı kart çıktı. Ama Allah var, MHK hakeme 2 maç ceza verdi. Beşiktaş'ın emeğini sömüren herkese sesleniyorum; Beşiktaş'tan elinizi çekin. Bundan sonra Beşiktaş mallarına kimse çökemeyecek."Arat, camiaya devletin Beşiktaş Kulübü'ne güneş enerjisi santrali yapmak için İzmir'de 123 dönüm arsa tahsis ettiği müjdesini verirken, "İmzalar atıldı. Artık söz konusu arazi Beşiktaş'ın malı. Çankırı'da da 203 dönüm daha yer aldık. Bu iki yerde çalışmalara başlıyoruz" şeklinde konuştu.Geçen sezon 35 milyon Euro olan A Takım maaş bütçesi bu sezon 42 milyon Euro'ya çıkarken, yönetimin görev sürecinde 53 milyon Euro'luk ödeme yaptığı kaydedildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçında Trabzonspor deplasmanından tek farkla takımı sahaya çıkaracak. Deneyimli hocanın ilk 11'e Semih Kılıçsoy'u dahil ederken, Milot Rashica'yu kulübeye çekmesi bekleniyor.