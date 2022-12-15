Başarı için acı çekeceksin!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün amatör branşlarına sponsor olan firmaların yetkilileri ile basın toplantısı düzenledi. İlk kez amatör branşlara verilen desteğin bu sene bu kadar büyük olduğunu belirten Çebi, basketbolda alınan kötü sonuçlar nedeniyle gelen eleştiriler için de şunları söyledi: "Basketbol biraz karışık. amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör ne de profesyonel. Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor. Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksanız biraz açı çekmesini bileceksiniz. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar ya da kurumsal şirketlere ait takımlar var. Beşiktaş bunların arasında camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek, sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir."BEŞİKTAŞ, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi S Sport naklen ekrana getirecek. Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 yenmişti.