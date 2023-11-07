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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Başkan Çebi Yılmaz’ı bırakmadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Başkan Çebi Yılmaz’ı bırakmadı

Müsabakanın kaybedilmesi ve yaptığı açıklamalar sonrası camianın sert tepkisini toplayan genç hocayı, başkan görevde tutma kararı aldı. 3 Aralık’a kadar siyah-beyazlıların patronu Burak Yılmaz olacak

Antalyaspor deplasmanında Beşiktaş'ın 3-2'lik yenilgisinden çok, Bailly'nin oyundan alınması ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın maç sonundaki sözleri gündeme damga vurdu. Burak Yılmaz, "Başkandan isteklerim olacak, kabul edilirse devam ederim" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz arasında Antalya maçı sonrasındaki görüşmede iki taraf da birlikte yola devam etme kararı aldı. 3 Aralık Pazar günü yapılacak seçime kadar takımın başında kalacak olan genç çalıştırıcı, sonrasında yeni yönetimin durumuna göre hareket edecek.

DİSİPLİN VURGUSU
Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan toplantıda yönetimin desteğini daha çok görmek istediğini dile getiren teknik sorumlu Burak Yılmaz, ayrıca disiplin konularında da daha sert kararlar vermek adına yönetimin onayını aldı.



ADAY OLMUYOR
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi kapanıyor. 3 Aralık 2023'te yapılacak başkanlık seçimleri için herkes mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararını beklerken bugün durum resmiyete dökülecek. 2019'un ekim ayında seçimi kazanarak göreve başlayan Çebi, saat 13.00'te yapacağı basın toplantısı ile kararını açıklayacak. Uzun süredir yakınları ile istişare eden Başkan'ın, kötü sonuçlar sonrasında seçime katılmama kararı aldığı öğrenildi.

KOCADAĞ AÇIKLAYACAK
Beşiktaş'ta günlerdir Ahmet Nur Çebi'nin vereceği kararı bekleyen mevcut asbaşkan Emre Kocadağ, bugün Çebi'nin düzenleyeceği basın toplantısıın ardından adaylığını açıklayacak. Liste çalışmalarına 3 haftadır devam eden Kocadağ, yeni yönetiminin büyük bir bölümünü belirledi. Bilindiği üzere daha önce Hasan Arat aday olacağını ifade etmişti. Artık gözler 3 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.

BAİLLY ÖZÜR DİLEDİ
OLAY adam Bailly dün önce antrenmanda hocası Burak Yılmaz'dan, ardından da Tayfur Bingöl'den özür diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fildişi Sahilli oyuncu, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hatamdan dolayı teknik direktör, arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim" dedi.

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Başkan Çebi Yılmaz’ı bırakmadı
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