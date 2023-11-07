Başkan Çebi Yılmaz’ı bırakmadı

Antalyaspor deplasmanında Beşiktaş'ın 3-2'lik yenilgisinden çok, Bailly'nin oyundan alınması ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın maç sonundaki sözleri gündeme damga vurdu. Burak Yılmaz,ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz arasında Antalya maçı sonrasındaki görüşmede iki taraf da birlikte yola devam etme kararı aldı.Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan toplantıda yönetimin desteğini daha çok görmek istediğini dile getiren teknik sorumlu Burak Yılmaz,Ahmet Nur Çebi dönemi kapanıyor. 3 Aralık 2023'te yapılacak başkanlık seçimleri için herkes mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararını beklerken bugün durum resmiyete dökülecek. 2019'un ekim ayında seçimi kazanarak göreve başlayan Çebi, saat 13.00'te yapacağı basın toplantısı ile kararını açıklayacak. Uzun süredir yakınları ile istişare eden Başkan'ın, kötü sonuçlar sonrasında seçime katılmama kararı aldığı öğrenildi.Beşiktaş'ta günlerdir Ahmet Nur Çebi'nin vereceği kararı bekleyen mevcut asbaşkan Emre Kocadağ, bugün Çebi'nin düzenleyeceği basın toplantısıın ardından adaylığını açıklayacak. Liste çalışmalarına 3 haftadır devam eden Kocadağ, yeni yönetiminin büyük bir bölümünü belirledi. Bilindiği üzere daha önce Hasan Arat aday olacağını ifade etmişti. Artık gözler 3 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.adam Bailly dün önce antrenmanda hocası Burak Yılmaz'dan, ardından da Tayfur Bingöl'den özür diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fildişi Sahilli oyuncu,dedi.