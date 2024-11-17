Başkan vaatlerini yerine getirmeli

Beşiktaş'ta bir önceki yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, son dönemde sıkıntılı süreçten geçen siyah-beyazlı kulüp ve mevcut yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.ayında yaptığım açıklamada Mayıs 2025'te yapılacak kongre için Sayın Hasan Arat'ın adaylığını sezon başı açıklaması gerektiğini belirtmiştim.Ancak maalesef birlik beraberlik çağrımız havada kaldı. Divan kurullarında ve son mali kongrede camiayı birleştirmek yerine düşmanlığın, küfrün, hakaretin ve pusu kültürünün hakim olduğu, Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara ve organizasyonlara imza atıldı.zamanda Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yapan bir spor adamının bu tavrını hayretle izliyorum.100'e yakın vaadinizi yeniden okuyun, bunları hayata geçirmek için çalışın, bizler de destek olalım.20 senelik bekleyiş, 2 senelik hazırlık sonucu kulübün gelecek gelirleri harcanmış, bonservis ödemeleri haziran sonrasına bırakılmış, gelecek sezon locaları peşinen bugünden satılan bir durumda bırakmak size teveccüh gösteren kongre üyelerine haksızlık olur.Yönetim, düşmanı camianın içinde arıyor ancak geçmişi refere ederek başarısızlığa bahane üretmek yerine rakiplere ve başarıya odaklanılmalı.2019'da475 milyon dolar borçla aldığımız yönetimi 2023 Kasım'da 290 milyon dolar ile bıraktık.Belki seçim günü 500 milyon doları geçecek. 1.5 senelik görev süresinde borcu dolar bazında neredeyse ikiye katlamak kabul edilemez.Borçlu bir işletme, sermaye artırımı yapıp bu parayla özel uçakla transfer indirebilir mi? Böyle bir şeyi ticaretin T'sinden anlayan başkan nasıl yapar? Bu kadar faiz öderken sermaye artırımının transfer harcamalarında kullanılması popülizm. Artık yönetimler en azından döviz bazında aldıkları borçla yönetimi devretmeliler.Beşiktaş'ın önceliği 30 milyon Euro'luk oyuncu kontratlarıyla, özel uçaklarla futbolcu getirmek olmamalı. Bankalar Birliği'nden çıkabilecek geliri yaratacak projeler geliştirilmeli.Doğru bir politika izlemiş olmasaydık borcu dolar bazında neredeyse yarıya indiremezdik. Bizi sosyal medyada öven hesap göremezsiniz, oralara mesai harcamadık. Son 3 şampiyonlukta da yönetim kurullarındaydım. Son şampiyonlukta futbol şube sorumlusuydum.Siz bu şampiyonluklarda emekleri olan başkanları, yöneticileri itibarsızlaştırma operasyonu yaparsanız,derler. Gelir gelmez kadro dışı bıraktığınız Ghezzal'ın Türkiye Kupası'nın alınmasındaki emeğini göremezsiniz. 50 puan farkı geçmişe yükleyip 'Kupayı aldım' derseniz kendinizi kandırmış olursunuz.Hasan Arat, 'Çöktü' dedikleri benzin istasyonu kontratını 20 sene önce kendisi yapmış. Kongrede, 'Benzin istasyonu ihalesinde imzanız var mı?' diye soran kadın kongre üyesine hakaret ettiler. Beşiktaş'ın mallarına sahip çıkılması önemlidir ama geçmiş 20 senede görev almış herkesi hedef haline getirirseniz, insanlar '20 senedir bu kulüp zorluk yaşarken neredeydiniz?' diye sorar. Hasan Arat, camia dışına gösterdiği dostluğu neden camianın içindeki insanlara göstermiyor? Önceki dönemlerde hizmet etmiş insanları itibarsızlaştırmaya çalışarak kendi itibarınızı yukarı taşıyamazsınız.Şenol Güneş'in son döneminde 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı içerde yenen takıma yaz transfer dönemiyle beraber sosyal medyada anlaşmalı ajanslar tarafından operasyon çekildi. Taraftar ve kongre üyeleri manipüle edildi. Bugün operasyon hesapları X hesaplarını kapatıp kaçıyor. Kimler tarafından organize edildiği, finansörleri de ortaya çıkacaktır. Burada en büyük zararı Beşiktaş görmüştür. Şahsi konuları sineye çektik ama Beşiktaş'a zarar verenler bunun hesabını er ya da geç verecekler. Camianın kendi içindeki çekişmeleri bırakıp bir araya gelmesi gerekir.100 milyon Euro harcayıp başarısız olma lüksünüz yok. Hele çıkıp 'Yapı var' derseniz oyuncuya da başarısızlık halinde en güzel bahaneyi kendiniz vermiş olursunuz. 'Ben ne yaparsam yapayım yapı yüzünden şampiyon olamam zaten' diye düşünürler ve 1-2 hatada hemen motivasyon düşer. Futbol şube sorumlusu olduğum dönemde Sergen Yalçın ile yaşadığımız şampiyonlukta Fenerbahçe ve Galatasaray ile başa baş gidiyorduk, 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itecekler' denildi. Tarihte hep böyle olmuş ama biz çıktık, 'Arefeyi görürler ama bayramı göremezler' dedik. Meydan okuduk, yapı falan kalmadı ortada.