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Giriş Tarihi: 7.8.2024

Berkay’ın aklı kartal’da

Avrupa’dan da talipleri olan 19 yaşındaki oyuncu, daha fazla forma şansı bulmak istediği için Kara Kartal’a yakın

Ogün ŞAHİNOĞLU
Berkay’ın aklı kartal’da
Siyah-beyazlılar, sol beke alternatif ve potansiyelli bir oyuncu olarak Berkay Yılmaz için Freiburg ile görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için bonservisini sorup, "7 milyon Euro" yanıtını alınca odağını tamamen Berkay'a çevirdi. Avrupa'dan da önemli talipleri bulunduğu belirtilen 19 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giymek ve göz önünde olmak adına Beşiktaş'a sıcak yaklaştı.

1.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Gelen tekliflerde Juventus'un da olduğu ancak şans bulmasının zorluğu nedeniyle bu seçeneğe olumsuz baktığı kaydedildi. Yönetim, kulübüne 1.5 milyon Euro öneride bulunurken pazarlıklarda farkın azaldığı kaydedildi.
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Berkay’ın aklı kartal’da
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