Berkay’ın aklı kartal’da

Siyah-beyazlılar, sol beke alternatif ve potansiyelli bir oyuncu olarak Berkay Yılmaz için Freiburg ile görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için bonservisini sorup, "7 milyon Euro" yanıtını alınca odağını tamamen Berkay'a çevirdi.
Avrupa'dan da önemli talipleri bulunduğu belirtilen 19 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giymek ve göz önünde olmak adına Beşiktaş'a sıcak yaklaştı.
1.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Gelen tekliflerde Juventus'un da olduğu ancak şans bulmasının zorluğu nedeniyle bu seçeneğe olumsuz baktığı kaydedildi. Yönetim, kulübüne 1.5 milyon Euro öneride bulunurken pazarlıklarda farkın azaldığı kaydedildi.