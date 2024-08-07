Berkay’ın aklı kartal’da

Siyah-beyazlılar, sol beke alternatif ve potansiyelli bir oyuncu olarak Berkay Yılmaz için Freiburg ile görüşmelerde önemli aşama kaydetti.Avrupa'dan da önemli talipleri bulunduğu belirtilen 19 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giymek ve göz önünde olmak adına Beşiktaş'a sıcak yaklaştı.Gelen tekliflerde Juventus'un da olduğu ancak şans bulmasının zorluğu nedeniyle bu seçeneğe olumsuz baktığı kaydedildi.