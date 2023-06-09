Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve TFF’yi yerden yere vurdu

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in,sözlerine cevap veren Ahmet Nur Çebi, "6 puana silip, Sivasspor maçını eklerseniz 9 puan eder. Çok şey fark eder. Arkanıza aldığınız rüzgâr, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Başkanlar taraftar tavrıyla konuşmamalı." dedi. Başkan Çebi, şöyle devam etti: "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz.diyordunuz ancak lig bitti. Kavga etmekten korkup kaçıyorsunuz. Ama ağabeyiniz gelince hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz. 5 puan fark olsa Özbek nasıl açıklama yapacaktı? Zamanında neden konuşmadınız?UEFA'nın uygulamalarına bakın, oynanmamış maçlar için ne kararlar verildi. Madem öyle ekonomik sıkıntılar var, o zaman siz de temiz kağıdı istemeyin. Çifte standart bu. UEFA'dan başvurumuza eksik cevap geldi. Bir kez daha başvuracağız. Kasıtlı bir algı yapıldı. Biz puan değil, adalet istedik. Depremden üç gün sonra, '2 yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var. Bizim önerdiğimiz mantıksızsa neden o gün 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor. Beşiktaş camiası rahatsız. Bize bir özür borçlusunuz, bunu yapmanızı talep ediyorum. TFF Başkanlığı kolay bir iş değil. Herkese eşit olacaksınız. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas davranmalısınız. Özbek'in açıklamasını ertesi gün siz tekrarlarsanız algıya sebep olursunuz. Beşiktaş, 120 yıllık camia, siz kimsiniz!""Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse Büyükekşi'nin Beşiktaş'ı rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, ona rencide edici kelimeler kullanamazsanız. Kullanıyorsanız siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın. TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm""Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, ifadeleri ortada. Bugün eğer Galatasaray şampiyon olduysa bunda Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek ya da bilmeyerek… Jorge Jesus'un arkasında durun, adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam benim dediğimi anlatmaya çalışıyor."Konyaspor maçında sakatlanan ve sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun'un tedavisine başlandı.Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan Tayyip Talha ve apandisitinden operasyon geçiren Ersin'in ise yeni sezon kampına yetiştirileceği öğrenildi.Hakemlerin görevden alınmasının doğru olduğunu bir tek kendisinin söylediğini vurgulayan Çebi, "Rakibimiz çok hırslı oynadı. Başardılar ama bir puan almayı başardılar! Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi.Ver, haksız penaltıları da ver. Görelim o zaman kaçıncı olduğunu" ifadelerini kullandı.CAMIA içerisinde seçim havası yaratıldığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Bu son derece gereksiz.Bir savaş birlikte yürütülür. Bir tebrik sırasında yönetimi yok saymak, ikilik yaratmaktır. Çok iyi bir takım kurduk. Ancak sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Seneye inşallah bunlar olmayacak.Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak Beşiktaş için doğru değil" şeklinde konuştu.AHMET Nur Çebi, transfer çalışmalarına da değindi...dile getiren Çebi, "Minimum üç çok iyi oyuncu alacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gidenler olursa sayı artabilir.Kendisi kalmaya arzulu. Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyor ve sayıyorum. İyi bir karakter. Bir teklif gelmeyeceğini ve yola devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.