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Giriş Tarihi: 27.8.2022 12:01 Son Güncelleme: 27.8.2022 12:05

Beşiktaş'ta Siriki Dembele ve Koray Günter pazarlığı

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Siriki Dembele ve Koray Günter pazarlığı

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Siriki Dembele ve Koray Günter'in transferleri için de girişimlerini sürdürüyor.

Ghezzal ve N'Koudou'ya alternatif üretecek ve her iki kanatta da forma giyebilecek bir isim arayan Beşiktaş, Siriki Dembele için kulübü Bournemouth'la son aşamaya gelip oyuncuyla görüşmeye başlamıştı. 25 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro'nun altında 1 yıllık ücret teklif eden Kartal'ın, bu oyuncu dışında farklı isimleri de gündemine aldığı ve gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi.

Stoper konusunda ise İsak Hien'i, Hellas Verona'ya kaptıran Beşiktaş, İtalyanlar'dan Koray Günter'i bir kez daha isteyecek. Burada iki kriter aşılmayacak. İlk olarak 27 yaşındaki oyuncu için maksimum 1.5 milyon Euro bonservis belirlendi, ikinci olarak ise 900 bin Euro yıllık ücretin üzerine çıkılmayacak. Bu transferin gerçekleşmesi hem Hellas Verona'nın hem de Koray'ın şartları kabul etmesine bağlı.

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Beşiktaş'ta Siriki Dembele ve Koray Günter pazarlığı
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