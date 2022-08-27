Beşiktaş’ta Siriki Dembele ve Koray Günter pazarlığı

Stoper konusunda ise İsak Hien'i, Hellas Verona'ya kaptıran Beşiktaş, İtalyanlar'dan Koray Günter'i bir kez daha isteyecek. Burada iki kriter aşılmayacak. İlk olarak 27 yaşındaki oyuncu için maksimum 1.5 milyon Euro bonservis belirlendi, ikinci olarak ise 900 bin Euro yıllık ücretin üzerine çıkılmayacak. Bu transferin gerçekleşmesi hem Hellas Verona'nın hem de Koray'ın şartları kabul etmesine bağlı.