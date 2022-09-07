Beşiktaş’tan bomba üstüne bomba!

Siyah-beyazlılar, Southampton’dan Nathan Redmond ve Alanya’dan Tayfur‘u kiraladı. Adana Demir’den de Tayyip Talha Sanuç bonservisiyle alındı
Beşiktaş dün 3 transferi birden bitirdi. Siyahbeyazlı kulüp, Premier Lig takımlarından Southampton ile 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nathan Redmond'un kiralık transferi konuşunda el sıkışıldı. Bu transfere karşılık, Southampton ile aynı şirket bünyesindebulunan Göztepe'ye Beşiktaş, kiralık olarakEmirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i verecek. Öte yandan Kartal, uzun süredir temas halinde olduğu 29 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl'üde Alanyaspor'dan 5 milyon TL kiralamabedeli karşılığında 1 sezonluğuna kadrosunakattı. Ayrıca Adana Demirspor ile de 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç transferinde 1.4 milyon Euro bonservise el sıkışıldı.