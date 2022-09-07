Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş’tan bomba üstüne bomba!
Giriş Tarihi: 7.9.2022

Beşiktaş’tan bomba üstüne bomba!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan bomba üstüne bomba!

Siyah-beyazlılar, Southampton’dan Nathan Redmond ve Alanya’dan Tayfur‘u kiraladı. Adana Demir’den de Tayyip Talha Sanuç bonservisiyle alındı

Beşiktaş dün 3 transferi birden bitirdi. Siyahbeyazlı kulüp, Premier Lig takımlarından Southampton ile 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nathan Redmond'un kiralık transferi konuşunda el sıkışıldı. Bu transfere karşılık, Southampton ile aynı şirket bünyesinde bulunan Göztepe'ye Beşiktaş, kiralık olarak Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i verecek. Öte yandan Kartal, uzun süredir temas halinde olduğu 29 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl'ü de Alanyaspor'dan 5 milyon TL kiralama bedeli karşılığında 1 sezonluğuna kadrosuna kattı. Ayrıca Adana Demirspor ile de 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç transferinde 1.4 milyon Euro bonservise el sıkışıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı, ÖSYM ais ile başvuru ekranı açıldı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Başkan Erdoğan açıkladı: Vatandaşa destek olacak düzenlemeler geliyor
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
Sigara fiyatları 6 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile 2022 KYK yurt sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’tan bomba üstüne bomba!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA