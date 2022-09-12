Beşiktaş'tan Josef'e izin çıkmadı! "Gitmek yok bizimle kalacaksın"

ALİ GÜLTİKEN

TEPKİSİ SON DERECE İNSANİ VE DOĞAL

Baştan şunu söyleyeyim; verilen cezayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Normal yaşam içerisinde dahi insanların şiddete karşı tepkileri olur. Son derece doğal bir refleks. Bunun bir de saha içerisinde, bir futbol maçında yaşanmış olmasının hoş görülecek hiçbir tarafı olamaz. Futbol rekabettir. Sahanın içinde başlar, sahanın içerisinde biter. Sahada ne yaşanırsa yaşansın oyuncular soyunma odalarına gittiğinde bunlar geride kalır. Dışarıdan, tribünlerden herhangi bir müdahale asla kabul edilebilir bir şey değil. Görevini yapması gerekenler işlerini yapmamışlardır.

Josef'in göstermiş olduğu tepki de son derece insani ve doğal bir reaksiyon. Bunun cezasız geçmesi gerekirdi. Bireysel olarak bundan etkilenmiş olmasını da son derece normal buluyorum. Ama gönlümden de kararından vazgeçmesi geçiyor. Olaylar çok sıcak. Oynamaya başlayıp takımla beraber tekrar bütünleştiğinde, Beşiktaş taraftarıyla buluştuğunda bunların geride kalabileceğini düşünüyorum. Josef hem çok iyi bir oyuncu hem de çok önemli bir karakter. Sahada da oyun lideri. Beşiktaş taraftarının gönlünde de ayrı bir yeri var. Kalması ve devam etmesi için camia çaba gösterecektir. Umut ediyorum Josef de bunu karşılıksız bırakmayacak.