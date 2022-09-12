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Giriş Tarihi: 12.9.2022 10:51 Son Güncelleme: 12.9.2022 10:54

Beşiktaş'tan Josef'e izin çıkmadı! "Gitmek yok bizimle kalacaksın"

Beşiktaş’tan Josef’e izin çıkmadı! Gitmek yok bizimle kalacaksın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'ya, “Bizim için çok önemlisin. Birlikte daha uzun bir yolumuz var” dedi. Teknik direktör Valerien İsmael ise arkadaşlarını korumasının doğru bir hareket olduğunu söylerken futbolcular da “Yanındayız” mesajı verdi.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve bu cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, önceki gün yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamamıştı. Brezilyalı yıldız sosyal medyadan paylaştığı mesajda ise "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" diyerek sezon sonu ayrılık mesajı vermişti. Bu sürecin kendisini ve ailesini manevi olarak olumsuz etkilediğini belirten Josef'e Başkan Ahmet Nur Çebi'den onay çıkmadı.

DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUM

Çebi'nin, "Bizim için çok önemlisin. Birlikte uzun bir yolumuz var. Yaşadıklarını birlikte atlatacağız" dediği öğrenildi. Josef'e teknik heyet ve takım arkadaşlarından da destek geldi. Teknik direktör Valerien İsmael, tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmede "Takım arkadaşlarını koruman doğru bir hareket. Gösterdiğin duruş nedeniyle seni takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. Başta olayların içinde yer alan Weghorst, Salih ve Cenk olmak üzere tüm futbolcular Josef'e teşekkür ederek "Yanındayız" mesajı verdiler.

TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

1- Süper Lig'de F.Bahçe ile iki kez ikincilik, Beşiktaş'la da şampiyonluk yaşadı.
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile iki defa final oynadı. Beşiktaş'la kupayı kaldırdı.
3- 136 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 16 gol attı, 6 asist yaptı.
4- Beşiktaş'ta 79 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.
5- Bu sezon ilk kez Ankaragücü karşısında siyahbeyazlı formayı giydi ve kırmızı kart gördü.

ALİ GÜLTİKEN

TEPKİSİ SON DERECE İNSANİ VE DOĞAL

Baştan şunu söyleyeyim; verilen cezayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Normal yaşam içerisinde dahi insanların şiddete karşı tepkileri olur. Son derece doğal bir refleks. Bunun bir de saha içerisinde, bir futbol maçında yaşanmış olmasının hoş görülecek hiçbir tarafı olamaz. Futbol rekabettir. Sahanın içinde başlar, sahanın içerisinde biter. Sahada ne yaşanırsa yaşansın oyuncular soyunma odalarına gittiğinde bunlar geride kalır. Dışarıdan, tribünlerden herhangi bir müdahale asla kabul edilebilir bir şey değil. Görevini yapması gerekenler işlerini yapmamışlardır.

Josef'in göstermiş olduğu tepki de son derece insani ve doğal bir reaksiyon. Bunun cezasız geçmesi gerekirdi. Bireysel olarak bundan etkilenmiş olmasını da son derece normal buluyorum. Ama gönlümden de kararından vazgeçmesi geçiyor. Olaylar çok sıcak. Oynamaya başlayıp takımla beraber tekrar bütünleştiğinde, Beşiktaş taraftarıyla buluştuğunda bunların geride kalabileceğini düşünüyorum. Josef hem çok iyi bir oyuncu hem de çok önemli bir karakter. Sahada da oyun lideri. Beşiktaş taraftarının gönlünde de ayrı bir yeri var. Kalması ve devam etmesi için camia çaba gösterecektir. Umut ediyorum Josef de bunu karşılıksız bırakmayacak.

GÜRCAN BİLGİÇ

MUHTEMELEN MÜCADELEDEN VAZGEÇTİ

Josef'in gördüğü kırmızı kart hatalı bir yorum. Oyuncu hem hakemi hem arkadaşlarını hem de kendini koruyordu. Kimseye saldırmıyor. Takım arkadaşlarının aksine kendini sakınmak yerine orada cesurca davranıyor. Ona saldıran serbest, olayları yapan takıma hediye gibi 1 maç ceza verilmiş. Ve bu durumun içinde "örnek davranan" oyuncu suçlu bulunuyor. Yapılan sonuna kadar haksızlık. Hiç "hakem raporu" demesinler. Hakemin "tükürdü" raporuna rağmen Raul Meireles'in görüntülerde tükürmediği ispatlanınca 11 maçlık cezası 3 maça düşmüştü.

PFDK veya Tahkim Kurulu, kırmızı karta rağmen bu yetkiye sahipti. Josef'in isyanı haklı ama ayrılma kararını bu aksiyona bağlaması mantıksız. Muhtemelen yılların yorgunluğu artık bir noktada durması gerektiğini hatırlattı ve mücadele etmekten vazgeçti. Yine de yolu açık olsun. Umarım kendini toparlar, bu olayları kafasında soğutur, geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapar. Yoksa bu tip mantıksız kararlar o kadar çok ki her hafta bir futbolcunun el sallayıp gitmesi lazım.

FATİH DOĞAN

KURALIN REVİZE EDİLMESİ GEREKİYOR

Türk spor kamuoyu bir karar vermeli. Her hukuki olan karar vicdani midir? Ve vicdanlarda yer bulmayan bir kuralı devam ettirmek doğru mudur? Hukukçular şunu söylüyor: Mevcut kurallar gereği hakem kırmızı kartı göstermişse temsilci de rapora yazmışsa PFDK bu cezayı verir. Hem hukukçular hem de spor kamuoyunun şunu tartışması gerekiyor; bu vaka, benzer saldırılara teşvik eder nitelikteyse bu kuralın revize edilmesi gerekiyor. Umarım bu yanlış karar sahaya atlamaya müsait taraftarlar için örnek teşkil etmez. Skandal saldırıdan sonraki görüntüler daha vahim.

Saldırıyı kutsayan fotoğraflar, açıklamalar korkarım ki bu potansiyeli taşıyan holiganları cesaretlendirecek. Bu yüzden kırmızı kart kararını usulen yanlış buluyorum. Sisteme, düzene meydan okuyan bu saldırganlar ceza almalıdır. Josef'in toplantısındaydım. Diyor ki; "Ani bir refleksle, arkadaşlarımı ve hakemi saldırgandan korudum. Saldırgan yere düştükten sonra oradan ayrıldım. Koruma refleksi ile saldırı düşüncesi arasındaki farkı burada iyi görmek lazım. Ligden ayrılma düşüncesini yaşatıyorsak Josef'e bu hepimizin suçu. Bu yanlış fotoğrafı düzeltmemiz şart.

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Beşiktaş'tan Josef'e izin çıkmadı! "Gitmek yok bizimle kalacaksın"
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