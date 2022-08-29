Beşiktaş’tan Manchester Unitedlı Axel Tuanzebe için bir hamle daha!

TUANZEBE'NİN PERFORMANSI

Geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın daha önce 500 bin euro kiralama bedeli ve futbolcuya da 1.5 milyon önerdiği gündeme gelmişti.



Premier Lig'de 28 maça çıkan Tuanzebe, kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol 2 asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor. Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı. (Milliyet)