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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:57 Son Güncelleme: 29.8.2022 17:01

Beşiktaş'tan Manchester Unitedlı Axel Tuanzebe için bir hamle daha!

Beşiktaş’tan Manchester Unitedlı Axel Tuanzebe için bir hamle daha!

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar Manchester United forması giyen yıldız isim için yeniden atağa kalktı.

Stoper transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe için yeniden atağa kalktı. Siyah-beyazlılar için bu hafta kritik olacak.

Isak Hien transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, alternatif isimleri değerlendiriyor. Tuanzebe konusunda Beşiktaş'ın ısrarcı olduğu ve futbolcunun transferinin sonuçlandırılması için bu haftanın kritik olduğu öğrenildi. United ile oyuncunun kiralanması için yeni bir görüşme yapılacak.

TUANZEBE'NİN PERFORMANSI
Geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın daha önce 500 bin euro kiralama bedeli ve futbolcuya da 1.5 milyon önerdiği gündeme gelmişti.

Premier Lig'de 28 maça çıkan Tuanzebe, kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol 2 asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor. Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı. (Milliyet)

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Beşiktaş'tan Manchester Unitedlı Axel Tuanzebe için bir hamle daha!
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