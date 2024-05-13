Bir varmış bir yokmuş!

Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sakatlıkları, Semih kart cezası, Chamberlain ise sağlık problemi nedeniyle maç kadrosunda yoktu. Hücumdaki eksikler nedeniyle Onur Bulut sağ kanatta oynamak zorunda kaldı. Onur, Muleka'nın golünde asisti yapan isim oldu.Alanya'dan kötü bir sonuçla döndüklerini söyleyen Onur Bulut, "Kazanmak için gelmiştik fakat olmadı, üzgünüz" derken maça sağ kanatta başlaması hakkında ise "Sezon başında da bu mevkide oynamıştım. Yabancı olduğum bir pozisyon değil. Asistim iyiydi ama keşke maçı kazansaydık" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında iki futbolcusu sakatlık yaşadı. Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka, golünü attıktan hemen sonra sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.İki futbolcunun durumları bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak. Muleka bu sezon 44 resmi maçta 8 gol atarken 1 de asist yaptı. Portekizli orta saha ise 41 mücadelede 2 kez fileleri sarsıp 3 defa da gol pası verdi.Maçtan önce Alanyaspor taraftarı yerini almak için Beşiktaş tribünlerinin önünden geçerken iki taraf arasında tartışma çıktı. Bu sırada, Akdeniz ekibinin seyircisinin attığı taşlar iki jandarmaya isabet etti. Bunun üzerine Beşiktaş sağlık heyeti, yaralanan jandarmaların tedavisini gerçekleştirdi. Samet Aybaba da iki görevliyle yakından ilgilendi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için statta "Şeref Tribünü" adıyla özel bir bölüm ayırdığı için Beşiktaş'a teşekkür etti. Bakan Göktaş, "Bu kıymetli sosyal sorumluluk bilincinin emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. ilk maçı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle izlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.