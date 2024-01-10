Bir yıldız doğuyor

Hatayspor, Kasımpaşa ve dün akşamki Çaykur Rizespor karşılaşmasında (2) ağları sarsmayı başaran Semih,, 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'inardından üst üste 3 lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Bir de asist yapan yıldız adayının bu performansı taraftarları mest etti. Semih için sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle:Agüero modunu açtı.gözbebeği.parlayan yıldızı, sana güveniyoruz.emin ellerde...golcümüz Semih...BEŞIKTAŞ, PSG'nin futbolcusu olan ve Roma'da kiralık forma giyen Renato Sanches'i kadrosuna katabilmek adına girişimlerini sürdürürken, Portekizli yıldızla Olympiakos'un da ilgilendiği belirtildi. Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta sahayı PSG'nin tekrar kiralamak istediği ve aday takımlar arasında siyah-beyazlıların da olduğu kaydedildi.PORTEKIZ basını, Ricardo Quaresma'nın yeniden Beşiktaş'a dönme olasılığının yüksek olduğunu ileri sürdü. O Jogo'da yer alan habere göre; 40 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla temasa geçti. Ayrıca teknik direktör Fernando Santos ile de görüşmede bulunacak Quaresma'nın, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Santos yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldığı da ifade edildi.