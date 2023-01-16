Boupendza inadı

Al-Shabab forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, N’Koudou ya da Redmond’u gönderebilirse transferi hemen sonuçlandırmayı hedefliyor
Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen siyah-beyazlıların, Aboubakar ile anlaşmasıyla
Boupendza transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu. Ancak durum öyle değil.Deneyimli futbolcuyukanat forvet pozisyonuiçin aklından geçirmeyedevam eden Beşiktaş cephesi, daha önceHatayspor'da forma giyen Gabonlu forvetisatın alma opsiyonlu kiralık olarakkadrosuna katmayı düşünüyor.
YAŞADIĞI SAKATLIK CİDDİ DEĞİL
Ancak bu transfer takımdan bir oyuncunun ayrılığına bağlı. Eğer N'Koudou ya da Redmond gibi bir kanat oyuncusuna teklif gelir ve ayrılırsa siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncuyu resmen kulübünden isteyecek. Al-Shabab forması giyen Boupendza için sakat olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası ortaya atılmıştı. Durumla ilgili kulüp tarafındanaraştırma yapıldığı veönceki gün çalışmalarabaşlayan Gabonlufutbolcunungelecekhaftadasahalaradönebilecekdüzeydeolacağı öğrenildi.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDUGOL
GOL sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux'dan geldiği Hatayspor'da 36maçta 22 kez ağları havalandırarak golkralı oldu. Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
BİR GÖRÜŞ
Ali GÜLTİKEN Boupendza önemli bir oyuncu. Ligimizde önemli işler yaptı. Katkı yapacağına şüphe yok. Fakat Beşiktaş'ın biraz daha merkez santrforda oynayabilecek santrfor tipine daha çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Aboubakar da gündemde. Transferde önemli mesafe alındığını biliyoruz. Eğer ikisi birdendüşünülüyorsamükemmel olur. Hem merkez santrfor hem de hareketli bir forvet oyuncusu takıma güç katar. Boupendza çok süratli, alanları çok etkili kullanan bir futbolcu. Özellikle açık alanlarda muazzam performanslarını izledik. Buiki ismin kadroya katılmasının yanındaCenk, Muleka ve Ghezzal'ı dadüşünürsek Beşiktaş, rakiplerininkorkulu rüyası olur.