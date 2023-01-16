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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Boupendza inadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Boupendza inadı

Al-Shabab forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, N’Koudou ya da Redmond’u gönderebilirse transferi hemen sonuçlandırmayı hedefliyor

Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen siyah-beyazlıların, Aboubakar ile anlaşmasıyla
Boupendza transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu. Ancak durum öyle değil. Deneyimli futbolcuyu kanat forvet pozisyonu için aklından geçirmeye devam eden Beşiktaş cephesi, daha önce Hatayspor'da forma giyen Gabonlu forveti satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.



YAŞADIĞI SAKATLIK CİDDİ DEĞİL
Ancak bu transfer takımdan bir oyuncunun ayrılığına bağlı. Eğer N'Koudou ya da Redmond gibi bir kanat oyuncusuna teklif gelir ve ayrılırsa siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncuyu resmen kulübünden isteyecek. Al-Shabab forması giyen Boupendza için sakat olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası ortaya atılmıştı. Durumla ilgili kulüp tarafından araştırma yapıldığı ve önceki gün çalışmalara başlayan Gabonlu futbolcunun gelecek hafta da sahalara dönebilecek düzeyde olacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDUGOL
GOL sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux'dan geldiği Hatayspor'da 36 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu. Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BİR GÖRÜŞ
Ali GÜLTİKEN
Boupendza önemli bir oyuncu. Ligimizde önemli işler yaptı. Katkı yapacağına şüphe yok. Fakat Beşiktaş'ın biraz daha merkez santrforda oynayabilecek santrfor tipine daha çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Aboubakar da gündemde. Transferde önemli mesafe alındığını biliyoruz. Eğer ikisi birden düşünülüyorsa mükemmel olur. Hem merkez santrfor hem de hareketli bir forvet oyuncusu takıma güç katar. Boupendza çok süratli, alanları çok etkili kullanan bir futbolcu. Özellikle açık alanlarda muazzam performanslarını izledik. Bu iki ismin kadroya katılmasının yanında Cenk, Muleka ve Ghezzal'ı da düşünürsek Beşiktaş, rakiplerinin korkulu rüyası olur.

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Boupendza inadı
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