Boupendza inadı

Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen siyah-beyazlıların, Aboubakar ile anlaşmasıylaBoupendza transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu.Ancak bu transfer takımdan bir oyuncunun ayrılığına bağlı. Eğer N'Koudou ya da Redmond gibi bir kanat oyuncusuna teklif gelir ve ayrılırsa siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncuyu resmen kulübünden isteyecek. Al-Shabab forması giyen Boupendza için sakat olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası ortaya atılmıştı.GOL sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux'dan geldiğioldu. Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Ali GÜLTİKENönemli bir oyuncu. Ligimizde önemli işler yaptı. Katkı yapacağına şüphe yok. Fakat Beşiktaş'ın biraz daha merkez santrforda oynayabilecek santrfor tipine daha çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Aboubakar da gündemde. Transferde önemli mesafe alındığını biliyoruz.Hem merkez santrfor hem de hareketli bir forvet oyuncusu takıma güç katar. Boupendza çok süratli, alanları çok etkili kullanan bir futbolcu. Özellikle açık alanlarda muazzam performanslarını izledik.