Bu kartal çok süper!

Cengiz Ünder, 90+1'de siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim oldu



HOCA BANA GÜVENİYOR

HAFTA başından beri Başakşehir maçını sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Cengiz Ünder, "Bu heyecanı özlemişim" dedi. Tecrübeli futbolcu, "Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu da çok özlemişim. Çok şükür. Sergen hoca karşılaşmadan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. O bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım, çok özel bir duygu" diye konuştu.





GOL ATMAK İÇİN SAHADAYIM

SKORU 1-1'e getiren vuruşu yapan El Bilal Toure, takıma yardım edebildiği için mutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadayım. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

VAR UYARDI ORKUN'A KIRMIZI ÇIKTI

MAÇIN uzatmalarında Orkun, Ebosele ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Ortalık birden karıştı. Orkun ayağı ile rakibine vurunca VAR'dan hakem Alper Akarsu'ya uyarı geldi. Akarsu, pozisyonu izledikten sonra Orkun'a kırmızı kart gösterdi. . Bu arada Başakşehir'de Ba, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

YENİLER NASIL OYNADI?

BİLAL TOURE: 11'de başladığı ilk maçında golü buldu. Asıl görev yeri santrfor olsa da sol kanatta çok istekli ve mücadeleciydi. Topla iyi ilişkisi olan Toure, hücumda etkindi. Maç ritmi ve kondisyonunu tamamladığında daha da etkili olacağının işaretini verdi.

CERNY: Kalitesini yaptığı asistle gösterdi. Sürekli olarak sahada hareket halindeydi. Birçok kez şut denemesinde bulundu.

CENGİZ: Küllerinden doğması için daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. Son bölüme doğru oyuna dahil oldu ve takımına galibiyeti getirdi.

GÖKHAN: Yeni katılmasına rağmen yabancılık çekmedi. İkili mücadelelerde başarılıydı.