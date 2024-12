Dersimizi çok iyi çalıştık

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, dün yönetim kurulu üyelerini tanıttı. "Beşiktaş'ın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok" ifadelerini kullanan Adalı şöyle devam etti: "Bizler, göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı, zekamızı, bütün imkânlarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Yönetim kurulu kadromuz, alanında uzman, Beşiktaş için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de gelecekte de kulübümüze büyük katkılar yapacağına inanıyorum."



İŞTE SERDAL ADALI'NIN YÖNETİMİ

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı, Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.



SPONSORLARLA ÖN PROTOKOL YAPILDI

Tanıtım sonrası dijital yayın platformu Gain ve İnşaat şirketi RAMS ile ön protokol imzalayan Serdal Adalı, "Kulübümüzde yer alan branşlarımızı ve altyapılarımızı sponsorluk destekleriyle güçlendirmek için çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca TÜPRAŞ Stadyumu için de kendileriyle taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak" dedi. İmza töreninde Gain Medya Basın İlişkileri Direktörü Seda Ulu ve RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Cem Ciritci de hazır bulundu.





BEŞİKTAŞ: HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ!

Beşiktaş'ın Fulya'da yer alan Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı olan Aşçıoğlu İnşaat'ın yaklaşık bir yıldır kira ödememesi sebebiyle siyah-beyazlılar dava açmış, önceki gün de tahliye kararı çıkmıştı. Davayı üstlenen Beşiktaş Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir'in, dün komplekse gittiğinde darp girişimine maruz kaldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Haklıyız, kınıyoruz" denilirken şu ifadeler kullanıldı: "Daha önce kira borçlarını ödemeyen, başlattığımız icra takibine itiraz eden bu şirket, şimdi de İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımamıştır. Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir'in önderliğinde söz konusu komplekse Beşiktaşımızın logosunun asmak isteyen arkadaşlarımıza engel olan hukuk tanımazlar; zorluk çıkarmış, tehdit ve hakaret etmiş, darp girişiminde bulunmuşlardır. Söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetler yapılmıştır. Beşiktaşımızın bir lokmasının dahi kimsenin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz." Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da emniyet müdürlüğüne giderek Altın Mimir'e destek verirken sosyal medya hesabından "Beşiktaş'ın hakkının daha fazla yenilmesine müsade etmeyeceğiz!" paylaşımı yaptı.