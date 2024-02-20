Emirhan ile yollar ayrıldı

genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcunun arkadaşlık platformlarına üye olduğu iddialarının ardından sporcu,açıklamasını yapmıştı. Bu sezon 2 maçta yer bulan genç kanat forvet oyuncusu, 14 dakika sahada kaldı.