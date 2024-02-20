Emirhan ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ,
genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcunun arkadaşlık platformlarına üye olduğu iddialarının ardından sporcu, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur"
açıklamasını yapmıştı. Bu sezon 2 maçta yer bulan genç kanat forvet oyuncusu, 14 dakika sahada kaldı.