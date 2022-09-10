Eyvah! Weghorst sakatlandı

LİGDE liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'a pazartesi günü Başakşehir ile oynayacağı zorlu maç öncesi kötü haber geldi. Hem attığı hem de attırdığı gollerle takımın gözbebeği olan Wout Weghorst, sakatlandı.Ancak oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı, bugün yapılacak idmana katılmasının beklendiği bildirildi. Ligde oynadığı 5 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaparak taraftarın sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, takımın en etkili hücum silahı durumunda.-Beşiktaş maçında sahaya girip siyah-beyazlı futbolculara tekme atan taraftarı engelleyen Josef de Souza kırmızı kart görüp 1 maç ceza almış, Tahkim de onamıştı. Brezilyalı orta saha, "Hayal kırıklığına uğradım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırmayı, böyle bir şey için bana ödül verirlerdi" ifadesini kullandı.