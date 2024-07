F.Bahçe ile yarışırız

Açık iletişim, sıcak ortam: Beşiktaş kampında yöneticilerden Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, daima iletişime açık samimi bir yaklaşım içerisindeydi. Oyuncularla da idmanların ardından sürekli birlikte görüntülenen yöneticiler, samimi ve sıcak bir ortamın oluşturulmasını sağladı.Gizli saklımız yok': Önceki yıllarda kamplarda takım oteline yaklaşmak imkânsızdı. Hatta ihtiyaçların dahi görülmesine otelde izin verilmiyordu.Bu kez yönetim medyayı, medya ise hem yönetimi hem hocayı daha yakından tanıma şansına erişti. 'Bizim gizli saklımız yok. Beşiktaş iletişime, iyi niyet ölçüsünde her zaman açıktır' ifadeleri kullanıldı.Teknik ekip Türkçe öğreniyor: Fernando Santos, 5 ay görev aldığı Beşiktaş'ta tek kelime Türkçe konuşmamıştı. Ancak van Bronckhorst ve ekibi tam aksine hızlı şekilde Türkçe öğrenmeye başladı. "Günaydın, nasılsınız, iyi akşamlar" gibi kalıpların dışında kelimeler de yavaş yavaş kendilerinden duyulmaya başlandı.Basın maçında eğlenceli görüntüler: Beşiktaş ile kampı takip eden basın mensupları arasında maç yapıldı.GvB'nin yardımcılığını üstlenen Serdar Topraktepe, Hollandalı hocayı maça çağırdı, o da hem şaşırdı hem de zevkle kabul edip katıldı.Futbolculuğunda en iyi sol beklerden olan Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar da bu maçta gözlerin pasını sildi.GvB'nin planı topa hükmetmek: Giovanni van Bronckhorst, Fernando Santos'un aksine topa baştan sona hakim olan ve oyuna hücum yönünde ağırlık koyan bir Beşiktaş hazırlamaya çalışıyor. Hollandalı hocanın uzun top oynama alışkanlığından vazgeçilmesini istediği ve kısa, hızlı pasa dayalı oyun oynatmaya çalıştığı görüldü.Jean-Paul van Gastel durmak bilmiyor: Bronckhorst'un sağ kolu olan Hollandalı antrenör sadece saha içerisinde değil, saha dışında da dikkat çekti. İdman sonrası, boş vakitler, izinli günler kısaca her an her dakika elinde takım analizleri, yanında ekibin diğer üyeleri ortaya çıkan antrenman ve maç verilerini tartışıyorlardı.Gençler üzerinde Serdar Topraktepe etkisi: Beşiktaş'ın kampında altyapıdan son iki sezonda çıkan 9 oyuncu vardı. Bu oyuncularla özellikle Serdar Topraktepe hem saha içi hem saha dışında yakından ilgilendi. En öne çıkan genç oyuncu ise Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Grazer'e karşı 2 gol, 1 asistle oynayan 17 yaşındaki forvet adından söz ettirmeye başladı.Futbolcular çok ümitli: Siyahbeyazlı takımın geçen sezon yaşadıkları büyük bir ders alınarak geride bırakıldı. Futbolcular geçtiğimiz sezondan çok fazla bahsetmek istemiyor. Aksine geleceğe odaklanıyor. Sohbetleri de hep bu yönde oldu. Takıma katılan Paulista, Silva ve Immobile'nin kendilerine seviye atlattığını belirttiler. Bu sezon şampiyonluk yarışının kendileri ile Fenerbahçe arasında geçeceğini düşünüyorlar.Yeniler hızlı alıştı: Yeni transferler Gabriel Paulista ve Rafa Silva takıma çok hızlı alıştı. İki futbolcu da takım arkadaşlarıyla uyum sağladı. Antrenmanlarda birbirleriyle eğlenceli görüntüler ortaya koydu. Takıma uyum konusunda hiç sıkıntı çekmedikleri gözle görüldü.Aboubakar ve Onana çırpınıyor!:Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan Aboubakar ve Onana kalmak için uğraşıyor. Yönetimin özellikle Kamerunlu forvet konusunda olumlu düşünceleri yok.İyi performans sergiledi. Çalışmaları ciddiyet ve konsantrasyonla yürütürken fiziksel olarak da iyi göründü.Milli Takım'dan erken dönmesinin etkileri gözle görüldü.Henüz yaşı 17 ama adından çok söz ettirecek.Kosovalı futbolcu bu sezona farklı bir giriş yapma peşinde.Maç sonları antrenörü "Ekstra çalışma var" dediğindeİdmanlardan sonra ya da izinli vakitlerinde de ekstra fiziksel çalışmalar yaparak sezona güçlü girmeye hazırlanıyor.Bronckhorst'un sisteminde yer alacak gibi durmuyor.Hocası tarafından İstanbul etabı sonrası bir şans daha verilmek üzere Slovenya'ya götürüldü. Ancak bunu iyi değerlendiremedi.Yeteneğine şüphe yok ancak bu kendisini sonrakiKazak futbolcu kamptaki iki maçta da sakatlığı nedeniyle oynamazken, takımdan da ayrı kaldığı günler oldu.Topsuz çalışmalarda çok çabalasa da toplu çalışmalar ve maç performansı akıllarda soru işareti bıraktı.Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağladıransferde hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş, kadrosuna bir isim daha ekledi: Can Keleş… Austria Wien altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu hem sağ hem de sol kanatta forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 35 karşılaşmada toplam 2 bin 273 dakika şans bulan Can Keleş, 5 gol atarken 3 kez de asist yaptı.Genç oyuncu Beşiktaş Stadı'nda saha çizgilerini çizerken bir anda sağ kanattan içeri doğru girerken görevlilerin güçlükle durdurduğu bir mizansen gerçekleştirildi. Videonun metninde iseifadeleri yer aldı. Beşiktaş, genç oyuncu için kulübü Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis öderken oyuncu da 4 yıllık imza karşılığında sezon başına 21 milyon TL alacak. Öte yandan kaleci Emre Bilgin de Karagümrük'e kiralandı.bölgesi için Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu da gündemine almıştı. Siyahbeyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.Sol stoper bölgesinde oynayan Emirhan geçen sezon mavi-yeşilli takımda 32 maça çıkarken tamamına ilk 11'de başladı ve 1 gol attı, 3 asist kaydetti. Toplam 2794 dakika sahada kaldı.