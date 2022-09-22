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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:18

FIFA'dan Romain Saiss'e büyük övgü!

FIFA’dan Romain Saiss’e büyük övgü!

FIFA, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss için övgü dolu sözler yazdı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss hakkında FIFA'da övgü dolu bir tanıtım yazısı yayımlandı. 32 yaşındaki eski Wolverhampton oyuncusunun şimdi Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ettiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sahada sezgileri çok yüksek. İkili mücadelelerde müthiş etkinliği ile ön plana çıkıyor. Havada heybetli, savunmanın sol tarafında güven veriyor. 2012'de başladığı milli kariyerindeki performansı ve ortaya koyduğu istatistikler onun taraftar gözünde neden bu kadar güvenli ve önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye Ligi'nde göz önünde olmayacak ancak liderliği, özellikleri, azmi sayesinde takımı Beşiktaş için kesinlikle bir değer olmaya devam edecek."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 630 dakika süre aldı. Savunma hattının lideri olan Saiss, teknik direktör Valerien Ismael'in de vazgeçmediği oyunculardan biri oldu. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de olacak futbolcuya Tayyip Talha Sanuç eşlik edecek.

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FIFA'dan Romain Saiss'e büyük övgü!
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