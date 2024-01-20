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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Gattoni önerisi

Gattoni önerisi
SİYAH-beyazlı kulüp, ara transfer döneminde teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda stoper ve ön liberoya dair çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı ekibe sunulan son oyuncu Federico Gattoni oldu. Sevilla forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelebileceği siyah-beyazlı kulübe iletildi. İspanyol ekibinin geçtiğimiz yıl ocak ayında bonservisini aldığı genç futbolcu, sezonu kulübü San Lorenzo'da tamamlamıştı. Bu yıl kadroya giren Gattoni, şu ana dek 4 maçta toplam 126 dakika görev aldı ve 1 gol attı.

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