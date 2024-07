Gazzelilerin acısını anlıyorum

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin çektiği acıları, benzer şeyler yaşadığı için daha iyi anladığını söyledi. 28 yaşındak yıldız oyuncu, "Çok zor bir konu. İki yaşımdayken evimizi ve her şeyimizi geride bırakıp Arnavutluk'a gitmek zorunda kalmışız. İlk etapta orada 3-4 ay kalmışız.Hayatta kalmak için neler yaptıklarını biliyorum. Sonrasında Kosova'ya geri döndüğümüzde her şeyimiz yanıp kül olmuştu. Sıfırdan bir hayata başlamamız gerekmişti. Biz bunları yaşadığımız için oradaki insanları anlayabiliyorum.Bizim gördüklerimiz çok zor. Sadece sosyal medyadan izliyoruz. Gerçekte orada olmak nasıl bir his, o insanlar neler hissediyor, neler yaşıyor... Gerçekten çok zor" diye konuştu.