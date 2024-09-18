Gio’nun eli değdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes,25 yaşındaki futbolcu, Sivasspor maçında 4 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırarken, Trabzonspor deplasmanında da ağları bularak rekorunu geliştirdi. Portekizli orta sahanınDeneyimli teknik adam, futbolcusuyla yaz kampı sürecinde ilgilenirken, potansiyelini sahaya yansıtamadığını düşündü. Çok fazla geride oynayıp, öne çıktığında ise cesur olmadığını fark eden Hollandalı hoca, bu süreçte Gedson ile sık sık görüşme yaparak farklı bir kimlik inşa etti.25 yaşındaki futbolcuyu sahada merkezin de önüne konumlandıran Bronckhorst, yaz kampında "Senin yeteneklerinin sahaya yansıttığından daha fazlası olduğuna inanıyorum" dediği oyuncusuna öz güven aşıladı.Bu da Gedson'un eleştirildiği hücum yönünün gelişimini sağladı. Portekizli futbolcudan golcü kimliği ortaya çıktı.Kurallar gereği 14 yabancınınikisinin tribünde oturması gerekirken, teknikdirektör Giovanni van Bronckhorst'un iki oyuncuözelinde bu durumu yardımcılarıyla tartıştığıve sonunda böyle bir karar aldığı kaydedildi.Kamerunlu'nunöne çıkıp listeye girdiğiifade edildi.