Haller ve Milik ana hedef

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar; stoper, sol bek, orta saha, kanat forvet ve santrfor için çalışmalar yürütüyor. Gelecek sezona Vincent Aboubakar ile değil yeni bir santrfor ile girmek isteyen Beşiktaş'ta ana hedefler Sebastien Haller ve Arkadiusz Milik.2026'ya kadar kulübüyle kontratı bulunan 30 yaşındaki golcü için şartlarına dair görüşmeler yapan Beşiktaş idarecileri bu iki isimden birini ekonomik şartlarına bağlı olarak kadrosuna dahil etmek istiyor.BEŞİKTAŞ Başkanı Hasan Arat, dün Seçme ve Sicil Kurulu seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Arat, "Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de nakdimizi doğru kullanacağız. Rafa Silva konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Pek mümkün görünmüyordu çünkü Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin Bey, çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.