Beşiktaş'ta seçim için adaylığını koyan mevcut başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuk olan Yücel, şu ifadeleri kullandı:hoca ile devam edeceğiz gibi duruyor ama yerli bir teknik adam planımız var. Mayısa kadar onunla götürmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez değil bu isim.2-3 takviye yapılacak. Daha çok kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz. Beklerde, kanatlarda eksiğimiz var, oralara yoğunlaşacağız. Talisca'ya gitmeyeceğiz. Gönlümden geçen, hayalim Salah'ı getirmek Beşiktaş'a.Arabistan'dan teklif getirebileceğini söyleyen bir menajer var. Bekliyorum.kadar 15 milyon Euro, 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon Euro'ya ihtiyaç var. En kötü ihtimalle yönetim kurulu olarak biz karşılayacağız. Kasada 10 milyon TL var şu an.Serdal Adalı lehine şu an. Seçilmediğim takdirde kulübe verdiğim paranın bir kısmını bağış, bir kısmını sponsor olarak bırakacağım. Kalan kısmını alacağım.transferlere keşke müdahale etseydim, pişmanım. 1 yıl öncesine dönsem, Hasan Arat'ın yönetiminde olmazdım.yeni yüzlere ihtiyacı var. Yönetim kurulunu açıklayınca göreceksiniz. Ciddi projelerimiz var. Bir hafta, on güne açıklamayı planlıyorum.futbolunda yapıdan ziyade ciddi lobi faaliyeti yapan bir kulübümüz var. Her yerde güzel yapıyorlar bu işleri, takdir etmek lazım.