Hummels çılgınlığı

transferi için girişimlere başladığı Mats Hummels, taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Alman stoperin sosyal medya hesabına 200 bin mesaj göndererek, "Come to Beşiktaş" akımını yeniden başlattı. Yönetimin, 4 milyon 250 bin Euro yıllık ücret aldığıöğrenildi. İtalyan ekipleri Roma ve Milan'ın yanı sıra MLS'ten de talipleri olan Hummels'in teklifleri değerlendirdiği belirtildi. 2018'de Bayern Münih ile Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de karşılaştığı maçta taraftarlardan etkilenen 35 yaşındaki savunmacı, "Böyle bir atmosferi sevmemek elde değil" paylaşımı yapmıştı.SİYAH-BEYAZLILAR, Mats Hummels'e alternatif olarak ara transfer döneminde de ilgilendiği Gabriel Paulista'yı yeniden listesine aldı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi biterken, bu kez Beşiktaş'a sıcak yaklaşım gösterdiği kaydedildi.