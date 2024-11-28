İç çatışma deprem yaşattı!

Olağanüstü toplantı sonrası Başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'den istifa etti
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eşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası önceki gece başlayan operasyon, dün de yeni gelişmelerle büyüdü. Önce gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel görevden alınırken, sabah saatlerinde asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.
Medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile de yollar ayrılırken yönetim acil koduyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.'den istifa etti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı ise sürüyor. İşte siyah-beyazlıları adım adım krize sürükleyen ve aylar öncesinden başlayan olayların nedenleri:
FİKİR AYRILIKLARI SIKINTI YARATTI
1- YÖNETİMDE
iki grup arasında fikir çatışmaları bir süredir konuşuluyordu. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Genel Sekreter Kaan Şakul'un ayrı ayrı transferle ilgilenmesi ve takıma dahil edilen oyuncularla alakalı fikir ayrılıkları had safhaya gelmişti.
Samet Aybaba, Yücel'in tarafında yer alırken Şakul ise Friedel ile birlikte hareket ediyordu.
2-İKINCI
Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Friedel'ın görevinden alınmasını talep etti ve takımla Macaristan'a gitmesini istemedi. Buna karşılık Kaan Şakul'un da Samet Aybaba'yla yolların ayrılmasını söylediği ve sonucunda da her iki ismin görevine son verildiği kaydedildi.
AYBABA WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİ
3-BEŞİKTAŞ'IN
efsane isimlerinden olan Samet Aybaba'ya, görevine son verildiği WhatsApp üzerinden atılan mesaj ile bildirildi. Aybaba'ya resmi sitedeki paylaşımdan kısa süre önce mesaj ile durum bildirilse de açıklama yapılmadı.
4-TEMMUZ
ayında yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen ve oyuncu alım satım dışında scouting yapılanmasında da rol alacağı açıklanan Friedel, önceki gece resmi siteden yapılan paylaşımla kovulduğunu öğrendi.
5-SİYAH-BEYAZLI
kulübün, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladığı saatte bazı yöneticiler uykudaydı.
Aybaba ile yakın ilişkilere sahip yöneticiler de durumu resmi siteden öğrendiklerini ifade etti.
KIRILMA NOKTASI VAN BRONCKHORST
6-SORUNLAR
geçen sezon sonuna doğru başladı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe, Devin Özek'in sportif direktörlüğe getirilmek istendiği dönemde buna karşı çıkan yöneticiler bulunuyordu. Bunun üzerine Başkan Hasan Arat, tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana yaptı.
Brad Friedel da danışmanlık görevine getirildi. İşte en önemli kırılma da bu noktada yaşandı.
7-FRIEDEL
tesiste etkinliğini artırdı, Aybaba geri planda kaldı. İdmanları takip etmeyi bırakan Aybaba'nın, Van Bronckhorst ile ilişkisi kalmadı. Friedel ise teknik ekip ile daha da yakınlaştı.
8-BU
sezon İmmobile, Paulista ve Rafa Silva transferleri İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar birlikteliğiyle gerçekleşirken ardından yapılan diğer tüm transferlerde Kaan Şakul ve Brad Friedel yer aldı. Transferin el değiştirmesi hem tartışmaları hem de sorunları beraberinde getirdi.
Samet Aybaba'nın olumsuz rapor verdiği Cher Ndour, Joao Mario ve Can Keleş'e Friedel'ın olumlu raporları olduğu kaydedildi.
9-FRIEDEL'IN
istenmeyen yabancıları gönderirken kulübün beklentilerini karşılayamaması da siyah-beyazlıların eleştirdiği bir konu oldu.
SAMSUN YOLUNDA KAYIŞ KOPTU
10-SAMSUNSPOR
maçı için yola çıkılırken Friedel'ın uçağa geldiğini gören Aybaba, tepki vererek uçaktan ayrıldı ve birlikte gitmedi.
11-ASBAŞKAN
Onur Göçmez, kulüpten yapılan açıklama sonrası gece yarısı istifasını gönderdi. Işıl Zeybek de kendisinin haberi olmadan yayınlanan ayrılık mesajının ardından sabah ilk iş olarak istifasını sundu.
12-TÜM
yaşananlar üzerine Tüpraş Stadı'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Göçmez istifadan vazgeçirilirken, Zeybek kararından dönmedi.
İKİ KEZ OPERASYON GEÇİRDİ
Beşiktaş
Başkanı Hasan Arat, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Boynundan iki kez operasyon geçiren Arat konu hakkındaki sorulara, "Benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin"
yanıtını verdi. Başkan'ın eşi ve iki çocuğunun da yaşadığı stres nedeniyle başkanlık görevine devam etmesini istemediği öğrenildi.
MALİ TABLO KORKUNÇ
BEŞIKTAŞ Kulübü'nü ekonomik olarak da zor günler bekliyor. Siyahbeyazlıların aldığı oyuncuların bonservis bedelleri nedeniyle sadece ocak ayında 30 milyon Euro ödemesi olduğu bildirildi. Bu yükü Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in çözmeye çalışacağı kaydedildi.
FUTBOLU BIRAKTIM!
Güç ayrılığına gittiklerini ve bundan sonra Beşiktaş'ın sadece siyasetiyle ilgileneceğini belirten Hasan Arat, adaylık konusunda ise karar almadığını açıkladı
Beşiktaş
Başkanı Hasan Arat, yönetim toplantısının ardından mikrofonların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını almadan önce, "Uzun olmasın. Beni fazla ayakta tutmayın"
diyen Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:
FUTBOL A.Ş'nin yönetiminde Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez yer alacak. Ben ise kulüp siyasetiyle ilgileneceğim. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.
1 SAAT içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler.
Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi.
(Gelecek seçim için aday olacak mı?) Henüz bununla ilgili bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİM
BEN hiçbir zaman şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim 8 ayda 2 kupa kazandı, insaflı olun.
VAN Bronckhorst ile Göztepe maçından sonra konuştum, çok üzgündü. Ertesi gün tekrar görüştüm. Şu an yönetim kurulu kararının kendisiyle devam yönünde olduğunu söyledik. Vakti geldiğinde gerekli adımları atarız.
Kararı Hüseyin Bey verecek.
(Maaşlar ödenmiyor mu?) Bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar.
ARTIK ÜMRANİYE'NİN PATRONU YÜCEL!
SİYAH-BEYAZLILAR, dünkü toplantı sonrası Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol A.Ş'deki başkanlığından istifa ettiğini, görevi Hüseyin Yücel'in devraldığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, "Yönetim toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' ise devam ediyor. Beşiktaş'ta futbol takımı sorumluluğunu Hüseyin Yücel ile birlikte Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın yürüteceği kaydedildi.