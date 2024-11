İç çatışma deprem yaşattı!

Olağanüstü toplantı sonrası Başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'den istifa ettieşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası önceki gece başlayan operasyon, dün de yeni gelişmelerle büyüdü.Medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile de yollar ayrılırken yönetim acil koduyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.'den istifa etti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı ise sürüyor.1-iki grup arasında fikir çatışmaları bir süredir konuşuluyorduSamet Aybaba, Yücel'in tarafında yer alırken Şakul ise Friedel ile birlikte hareket ediyordu.2-Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Friedel'ın görevinden alınmasını talep etti ve takımla Macaristan'a gitmesini istemedi.3-efsane isimlerinden olan Samet Aybaba'ya, görevine son verildiği WhatsApp üzerinden atılan mesaj ile bildirildi.4-ayında yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen ve oyuncu alım satım dışında scouting yapılanmasında da rol alacağı açıklanan Friedel, önceki gece resmi siteden yapılan paylaşımla kovulduğunu öğrendi.5-kulübün,Aybaba ile yakın ilişkilere sahip yöneticiler de durumu resmi siteden öğrendiklerini ifade etti.6-geçen sezon sonuna doğru başladı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe, Devin Özek'in sportif direktörlüğe getirilmek istendiği dönemde buna karşı çıkan yöneticiler bulunuyordu.Brad Friedel da danışmanlık görevine getirildi. İşte en önemli kırılma da bu noktada yaşandı.7-tesiste etkinliğini artırdı, Aybaba geri planda kaldı. İdmanları takip etmeyi bırakan Aybaba'nın, Van Bronckhorst ile ilişkisi kalmadı. Friedel ise teknik ekip ile daha da yakınlaştı.8-sezon İmmobile, Paulista ve Rafa Silva transferleri İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar birlikteliğiyle gerçekleşirken ardından yapılan diğer tüm transferlerde Kaan Şakul ve Brad Friedel yer aldı.Samet Aybaba'nın olumsuz rapor verdiği Cher Ndour, Joao Mario ve Can Keleş'e Friedel'ın olumlu raporları olduğu kaydedildi.9-istenmeyen yabancıları gönderirken kulübün beklentilerini10-maçı için yola çıkılırken Friedel'ın uçağa geldiğini gören Aybaba, tepki vererek uçaktan ayrıldı ve birlikte gitmedi.11-Onur Göçmez, kulüpten yapılan açıklama sonrası gece yarısı istifasını gönderdi.12-yaşananlar üzerine Tüpraş Stadı'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Göçmez istifadan vazgeçirilirken, Zeybek kararından dönmedi.Başkanı Hasan Arat, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Boynundan iki kez operasyon geçiren Arat konu hakkındaki sorulara,yanıtını verdi. Başkan'ın eşi ve iki çocuğunun da yaşadığı stres nedeniyle başkanlık görevine devam etmesini istemediği öğrenildi.BEŞIKTAŞ Kulübü'nü ekonomik olarak da zor günler bekliyor. Siyahbeyazlıların aldığı oyuncuların bonservis bedelleri nedeniyle sadece ocak ayında 30 milyon Euro ödemesi olduğu bildirildi. Bu yükü Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in çözmeye çalışacağı kaydedildi.Güç ayrılığına gittiklerini ve bundan sonra Beşiktaş'ın sadece siyasetiyle ilgileneceğini belirten Hasan Arat, adaylık konusunda ise karar almadığını açıkladıBaşkanı Hasan Arat, yönetim toplantısının ardından mikrofonların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını almadan önce,diyen Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:FUTBOL A.Ş'nin yönetiminde Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez yer alacak. Ben ise kulüp siyasetiyle ilgileneceğim. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.1 SAAT içinde neler oldu gördünüz mü?Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi.(Gelecek seçim için aday olacak mı?) Henüz bununla ilgili bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım.BEN hiçbir zaman şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim 8 ayda 2 kupa kazandı, insaflı olun.VAN Bronckhorst ile Göztepe maçından sonra konuştum, çok üzgündü.Kararı Hüseyin Bey verecek.(Maaşlar ödenmiyor mu?) Bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar.SİYAH-BEYAZLILAR, dünkü toplantı sonrası Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol A.Ş'deki başkanlığından istifa ettiğini, görevi Hüseyin Yücel'in devraldığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, "Yönetim toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' ise devam ediyor. Beşiktaş'ta futbol takımı sorumluluğunu Hüseyin Yücel ile birlikte Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın yürüteceği kaydedildi.