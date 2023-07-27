İşte Güneş’in istediği isimler

Tecrübeli teknik adam, “Hem orta saha hem kanatlarda oynayacak futbolcu alacağız” dedi. Vargas, Chamberlain ve Roberto Pereyra ile görüştüklerini açıkladı
Şenol Güneş, transfer için düşünülen isimleri de duyurdu. 74 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "Ofansif orta saha oyuncusu alacağız. Hemorta saha hem kanat kanatlarda oynayacak bir futbolcuysadaha çok işimize gelir. Matias Vargas olabilir. Chamberlain ortada daha çok oynuyor. Bir de Pereyra var. Tek mevkili olursa sorun olur. Maxim'i alınca öyle oldu. Bizim paramız çok değerli, ona göre kullanacağız. Rebic yetişseydi bu maçın kadrosunda olacaktı.Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu."
Kartal Avrupasahnesine çıkıyor Beşıktaş, 2023-24 sezonunun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadelede henüz hazır olmayan yeni transfer Daniel Amartey forma giyemeyecek. Jean Onana ve Emrecan Bulut ise forma bekleyen isimler olacak. Beşiktaş'ta stopertandemi Necip Uysal ve Colley'denoluşacak. Kartal'da Onana'nın 11'de başlama ihtimali var ancak Şenol Güneş, bir arada oynama alışkanlığı olan Hadziahmetovic, Salih ve Gedson üçlüsünü ön planda tutuyor. Sağ kanatta ise Ghezzal sakat olduğu için Onur Bulut ter dökecek.