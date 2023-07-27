İşte Güneş’in istediği isimler

Şenol Güneş, transfer için düşünülen isimleri de duyurdu. 74 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "Ofansif orta saha oyuncusu alacağız.Matias Vargas olabilir. Chamberlain ortada daha çok oynuyor. Bir de Pereyra var. Tek mevkili olursa sorun olur. Maxim'i alınca öyle oldu. Bizim paramız çok değerli, ona göre kullanacağız.2023-24 sezonunun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadelede henüz hazır olmayan yeni transfer Daniel Amartey forma giyemeyecek. Jean Onana ve Emrecan Bulut ise forma bekleyen isimler olacak.Kartal'da Onana'nın 11'de başlama ihtimali var ancak Şenol Güneş, bir arada oynama alışkanlığı olanveüçlüsünü ön planda tutuyor. Sağ kanatta ise Ghezzal sakat olduğu için Onur Bulut ter dökecek.