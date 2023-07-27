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Giriş Tarihi: 27.7.2023

İşte Güneş’in istediği isimler

İşte Güneş’in istediği isimler

Tecrübeli teknik adam, “Hem orta saha hem kanatlarda oynayacak futbolcu alacağız” dedi. Vargas, Chamberlain ve Roberto Pereyra ile görüştüklerini açıkladı

Şenol Güneş, transfer için düşünülen isimleri de duyurdu. 74 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "Ofansif orta saha oyuncusu alacağız. Hem orta saha hem kanat kanatlarda oynayacak bir futbolcuysa daha çok işimize gelir. Matias Vargas olabilir. Chamberlain ortada daha çok oynuyor. Bir de Pereyra var. Tek mevkili olursa sorun olur. Maxim'i alınca öyle oldu. Bizim paramız çok değerli, ona göre kullanacağız. Rebic yetişseydi bu maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu."

Kartal Avrupa sahnesine çıkıyor
Beşıktaş, 2023-24 sezonunun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadelede henüz hazır olmayan yeni transfer Daniel Amartey forma giyemeyecek. Jean Onana ve Emrecan Bulut ise forma bekleyen isimler olacak. Beşiktaş'ta stoper tandemi Necip Uysal ve Colley'den oluşacak. Kartal'da Onana'nın 11'de başlama ihtimali var ancak Şenol Güneş, bir arada oynama alışkanlığı olan Hadziahmetovic, Salih ve Gedson üçlüsünü ön planda tutuyor. Sağ kanatta ise Ghezzal sakat olduğu için Onur Bulut ter dökecek.

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İşte Güneş’in istediği isimler
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