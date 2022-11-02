İtalya’da top hiç durmuyor

İtalya'da mutluyum ve şu anda Türkiye'ye dönmek gibi bir planım yok. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum Çizme'de sürekli git-geller oluyor. Taktiğe önem veriliyor. Süper Lig'de maçlar çabuk kopuyor. Serie A, bu konuda daha kaliteli
Beşiktaş ile Fenerbahçe macerasından sonra rotasını İtalya'ya kıran ve Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, iki lig arasındaki farklılıkları ve Süper Lig takımlarının durumlarını değerlendirdi. Türkiye'ye dönmekgibi bir düşüncesi olmadığınısöyleyen 32 yaşındaki ortasaha oyuncusunun, sözlerindenöne çıkanlar şöyle:
HAKEMLER KOLAY FAUL ÇALMIYOR
İtalya'da mutluyum ve futboldan keyif alıyorum. Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kalitelibir lig. Benim için bu kadariyi gideceğini belki de kimsetahmin etmemişti. PlanlarımdaTürkiye yok. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyedebirkaç sezon daha formagiymek istiyorum. ALMANYA ve İtalya Ligi arasında çok fark yok. Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git geller oluyor. Hakemler de kolaykolay faul çalmıyor. Fizik gücüyüksek bir lig ve taktiksel anlamdaçok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A,Süper Lig'den daha kaliteli.
EMİRHAN İLKHAN SABIRLI OLMALI
BENIM burada ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan, Torino'ya geldi. Benimçok beğendiğim bir oyuncu.Daha çok genç. Adaptasyonsüreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. 'Oynamıyorum, Türkiye'ye mi dönsem' dememeli. ŞENOL Güneş çok önemli bir teknik direktör. Hocaları değerlendirdiğimdede görüyorum ki gerçektende büyük bir hocaymış. İnşallah Beşiktaş'a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar.
YABANCIYA KARŞI BİR AŞK VAR
SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe. TÜRKIYE'DE yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya'da ve İtalya'da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar. Yabancı futbolcu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar.