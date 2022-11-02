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Giriş Tarihi: 2.11.2022

İtalya’da top hiç durmuyor

İtalya’da top hiç durmuyor

İtalya'da mutluyum ve şu anda Türkiye'ye dönmek gibi bir planım yok. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum Çizme'de sürekli git-geller oluyor. Taktiğe önem veriliyor. Süper Lig'de maçlar çabuk kopuyor. Serie A, bu konuda daha kaliteli

Beşiktaş ile Fenerbahçe macerasından sonra rotasını İtalya'ya kıran ve Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, iki lig arasındaki farklılıkları ve Süper Lig takımlarının durumlarını değerlendirdi. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

HAKEMLER KOLAY FAUL ÇALMIYOR

İtalya'da mutluyum ve futboldan keyif alıyorum. Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti. Planlarımda Türkiye yok. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum.
ALMANYA ve İtalya Ligi arasında çok fark yok. Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git geller oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli.

EMİRHAN İLKHAN SABIRLI OLMALI

BENIM burada ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan, Torino'ya geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha çok genç. Adaptasyon süreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. 'Oynamıyorum, Türkiye'ye mi dönsem' dememeli.
ŞENOL Güneş çok önemli bir teknik direktör. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. İnşallah Beşiktaş'a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar.

YABANCIYA KARŞI BİR AŞK VAR

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe.
TÜRKIYE'DE yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya'da ve İtalya'da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar. Yabancı futbolcu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar.

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İtalya’da top hiç durmuyor
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