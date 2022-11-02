İtalya’da top hiç durmuyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe macerasından sonra rotasını İtalya'ya kıran ve Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, iki lig arasındaki farklılıkları ve Süper Lig takımlarının durumlarını değerlendirdi.mutluyum ve futboldan keyif alıyorum. Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum.Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı.ve İtalya Ligi arasında çok fark yok. Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git geller oluyor.İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor.burada ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan, Torino'ya geldi.Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. 'Oynamıyorum, Türkiye'ye mi dönsem' dememeli.Güneş çok önemli bir teknik direktör.İnşallah Beşiktaş'a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar.Lig'de şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe.yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya'da ve İtalya'da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar. Yabancı futbolcu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar.