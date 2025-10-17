Kartal’da sıra savunmada!

Beşiktaş, yeni sezonda 13 maç oynadı. Rakip fileleri toplamda 22 kez havalandırdı. Skor yükünü ise Abraham ve Rafa Silva üstlendi. Bu iki isim dışında 2 golü geçen başka futbolcu olmaması dikkat çekti. Skora daha fazla oyuncunun katkı vermesi ile hücum zenginliğinin artacağını düşünen Sergen Yalçın, savunmacılardan da yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, milli aradaki antrenmanları bu doğrultuda programladı. Duran top çalışmalarına ağırlık verirken kazanılan serbest atışlar ile kornerlerde defansın da ileriye çıkmasını istedi.

EL BİLAL TOURE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray derbisinde uyluk arka adalesinden sakatlanan El Bilal Toure topla çalışmalara başladı. Yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak olan Malili futbolcu, çarşamba günkü Konyaspor karşılaşmasında da statü gereği sahada olamayacak. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi, 24 yaşındaki forveti 26 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yetiştirmek için seferberlik ilan etti.