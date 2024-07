Kartal’dan Okay hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi West Bromwich forması giyen tecrübeli oyuncunun temsilcisiyle görüştü.ransferi bir an önce bitirmek için kolları sıvadı. Futbolcunun menajeri,dedi. 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. West Bromwich'te toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asist üretti.BEŞİKTAŞ U19 Takımı Teknik Direktörü, siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Veli Kavlak oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2011- 2017 yılları arasında formamızı terleten eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi" denildi. 35 yaşındaki futbol adamı daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U19 Takımı teknik ekibi ve sporcularıyla tanışma toplantısında bir araya gelip sohbet etti.