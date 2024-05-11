Kartal’ın rotası Memphis Depay!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız bir ismi gözüne kestirdi: Memphis Depay… Bu sezon forvet oyuncularından umduğu kadar katkı alamayan siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı.
Atletico Madrid'de forma giyen ve 28 karşılaşmada 9 gol-2 asist kaydeden Hollandalı oyuncunun, sözleşmesinin Haziran 2025'te bitecek olmasına rağmen sezon sonu İspanyol ekibinden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Hollanda Milli Takımı'nda da boy gösteren Depay,
kariyerinde PSV,
Manchester United, Lyon ve Barcelona gibi büyük kulüplerde ter döktü.