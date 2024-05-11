Kartal’ın rotası Memphis Depay!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız bir ismi gözüne kestirdi: Memphis Depay… Bu sezon forvet oyuncularından umduğu kadar katkı alamayan siyah-beyazlılar,Atletico Madrid'de forma giyen ve 28 karşılaşmada 9 gol-2 asist kaydeden Hollandalı oyuncunun, sözleşmesinin Haziran 2025'te bitecek olmasına rağmen sezon sonu İspanyol ekibinden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.kariyerinde PSV,Manchester United, Lyon ve Barcelona gibi büyük kulüplerde ter döktü.