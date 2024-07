Kim gelirse gelsin forma benim!

İki sezon önce devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a gelip kısa sürede gösterdiği performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Amir Hadziahmetovic, geride kalan sezonun 20. haftasında Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşadığı ağır sakatlığı, sonraki dönemi ve hedeflerini anlattı. Futbol oynamayı çok özlediğini dile getiren Boşnak yıldız, şöyle devam etti: "Ancak bir yandan da benim için iyi olmuştur. Bir tazelenme, yenilenme gibi. Futbolu daha farklı açıdan, farklı bir gözle izleme fırsatım oldu dışarıdan bakınca."Sakatlığımın büyüklüğünü öğrendiğimde üzülmek yerine geri dönmeye odaklandım. Tek düşündüğümKulübümüzün sağlık ekibi bu konuda hep yanımdaydı. Rehabilitasyon kısmını kulüpte geçirdim ki bundan son derece mutlu ve memnunum hepsine teşekkür ediyorum. Oynadığım süre zarfında formayı hiç bırakmadım. En kısa zamanda tekrar formayı kazanacağıma da %100 eminim. Sakatlanmadan önce forma sırtımdaydı ve sahadaydım. Döndüğümde de böyle olacağına inanıyorum. Amacım en kısa sürede geri gelmek, ligin ilk haftasına yetişmeye çalışıyorum, bakalım olacak mı, göreceğiz."Eskisinden daha da güçlü döneceğim. Umuyorum ki yeniden formayı alarak göstereceğim performansla buradan Avrupa'ya iyi bir transfer yapabilirim. 6 aylık süreci sahalarda olma arzusu ve tutkusuyla geçirdim. Şu an çok iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum, takımla idmanlara başladım. Sezonun ilk 3-4 maçını kaçırabilirim ama daha erken dönme durumum da var. Bunun için çabalıyorum. Geçen sezonun taraftar için de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu tarz süreçler sporun içerisinde oluyor."Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. Konyaspor'un istediği rakam, teklif edilenden daha fazlaydı. Aradaki farkı ben ödedim. Buraya geldiğimde de İtalyanların ilgisi vardı ama geri çevirdim"Konya'da 7 sezon geçirmiştim. Artık bir sonraki adımı atma zamanım gelmişti. Beşiktaş'tan önce Burnley'den bir teklif almıştım ama Konyaspor o dönem çok fazla para istedi. Hem endişelendim hem de negatif düşündüm.Ardından Beşiktaş'ın teklifi geldi.Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. O dönem Konyaspor'un istediği rakam, Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha fazlaydı, arada fark vardı. İşin sonunda bu farkı ben karşılayabileceğimi söyledim. Beşiktaş'a gelmek için aradaki rakamsal farkı kendim ödedim. Beşiktaş'a geldiğimde yarım sezonda iyi performans gösterdik. İtalya'dan bana ilgi vardı, teklif getirmek istediler ama Beşiktaş'a yeni gelmiştim.Şenol Hoca takımın başındaydı, sıkıntım yoktu, çok mutluydum ve burada kalmak istedim. Tekliflere kapıyı kapadım.""Bu sezon büyük bir zirve yarışı olacak. Biz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Tabii ki ben bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Yarış için herkes eşit seviyeden başlayacaktır.Taktiksel anlamda da aklında güzel şeyler var. Burada başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisine de en iyisini diliyorum."En çalışkan: Demir EgeEn cömert: Necip UysalEn yetenekli: Ajdin HasicEn sakin: Bakhtiyor ZaynutdinovEn ciddi: Jonas SvenssonEn şık: Mert GünokAktif en iyi futbolcu: Rodri, De Bruyneİdolü: İniestaTüpraş Stadyumu: En güzeliBeşiktaş taraftarı: İnanılmazTürkiye: İkinci evimİstanbul: Dünyanın en güzel şehriKonya: Olgunlaştığım yer