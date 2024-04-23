Kupa müzeye girecek!

Beşiktaş'ta hüsranla geçen sezonda en büyük hedef olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen yarı final mücadelesi geldi çattı. Ankaragücü'nü ligde 2-0 ile geçen siyah-beyazlı ekip, kupa yarı finalinin ilk maçında bu kez rakibine konuk olacak.Tek istek ise kupanın müzede yerini alması. Dün Ümraniye Tesisleri'ne giden Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile genel koordinatör Samet Aybaba, oyunculara moral verdi.Futbolculara kesin birdille hedef anlatılırken, kötü geçensezonun kupa ile bitirilmesive taraftarların mutlu edilmesiistendi. Yönetim ve teknik heyetmaça konsantre olurken, futbolcularlada yakından ilgilenildi.