Kupa müzeye girecek!

Beşiktaş'ta hüsranla geçen sezonda en büyük hedef olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen yarı final mücadelesi geldi çattı. Ankaragücü'nü ligde 2-0 ile geçen siyah-beyazlı ekip, kupa yarı finalinin ilk maçında bu kez rakibine konuk olacak. Yönetim bu maça özel olarak takıma prim verme kararı aldı.
Tek istek ise kupanın müzede yerini alması. Dün Ümraniye Tesisleri'ne giden Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile genel koordinatör Samet Aybaba, oyunculara moral verdi.
'İYİ FUTBOL, AVANTAJLI SKOR' VURGUSU
Takımı etrafına toplayan yönetim kurulu üyeleri, iyi futbol ile rövanş için avantajlı skor elde edileceğine inandıklarını ifade ederek başarı dileğinde bulundular.
Futbolculara kesin bir
dille hedef anlatılırken, kötü geçen
sezonun kupa ile bitirilmesi
ve taraftarların mutlu edilmesi
istendi. Yönetim ve teknik heyet
maça konsantre olurken, futbolcularla
da yakından ilgilenildi.