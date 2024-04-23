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Giriş Tarihi: 23.4.2024

Kupa müzeye girecek!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kupa müzeye girecek!

Ankaragücü yarı finaline özel prim verme kararı alan siyah-beyazlı idareciler, idmanda görüştükleri oyunculara, “Türkiye Kupası’nı alıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz” dedi

Beşiktaş'ta hüsranla geçen sezonda en büyük hedef olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen yarı final mücadelesi geldi çattı. Ankaragücü'nü ligde 2-0 ile geçen siyah-beyazlı ekip, kupa yarı finalinin ilk maçında bu kez rakibine konuk olacak. Yönetim bu maça özel olarak takıma prim verme kararı aldı. Tek istek ise kupanın müzede yerini alması. Dün Ümraniye Tesisleri'ne giden Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile genel koordinatör Samet Aybaba, oyunculara moral verdi.




'İYİ FUTBOL, AVANTAJLI SKOR' VURGUSU
Takımı etrafına toplayan yönetim kurulu üyeleri, iyi futbol ile rövanş için avantajlı skor elde edileceğine inandıklarını ifade ederek başarı dileğinde bulundular. Futbolculara kesin bir dille hedef anlatılırken, kötü geçen sezonun kupa ile bitirilmesi ve taraftarların mutlu edilmesi istendi. Yönetim ve teknik heyet maça konsantre olurken, futbolcularla da yakından ilgilenildi.
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Kupa müzeye girecek!
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