Listeler hazır gözler Ole’de

Beşiktaş, devam eden ara transferde kadrosuna öncelikli olarak sol kanat ve sol bek takviyeleri yapacak. Siyah-beyazlı kulübün yeni scout ekibi, Avrupa'nın 5 büyük liginde yaptığı gözlemler sonucu, oyuncu listesini hazırlayıp yönetime ve teknik heyete sundu. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü sürece, başka bir yönetici dahil değil. Adalı'nın gözlemcilerin çalışmaları doğrultusunda hareket ettiği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kendisine bildirilen isimleri ekibiyle birlikte incelediği kaydedildi. Norveçli teknik adamın öncelikle Antalyaspor maçını düşündüğü, karşılaşmanın hemen ardından istediği futbolcuları yönetime bildireceği ifade edildi.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Deneyimli hocanın kararı sonrası transfer çalışmalarında vites artıracak olan Beşiktaş'ta genç ve gelecek vaat eden oyuncuların listede olduğu bildirildi. Bu isimlerden ikisi Almanya'dan. Borussia Dortmund'dan Julien Duranville ve Hertha Berlin'den Derry Scherhant siyah-beyazlı gözlemciler tarafından yakın takibe alındı. 18 yaşındaki Duranville, bu sezon 10 maçta 375 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asist kaydetti. 22 yaşındaki Scherhant ise Hertha Berlin ile Bundesliga 2'de 22 karşılaşmada 8 gol, 3 asistle dikkat çekti.



CAN KELEŞ KASIMPAŞA'DA

Beşiktaş'ın yaz döneminde Fatih Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Can Keleş, sezonun kalan bölümünde kiralık olarak Kasımpaşa formasını giyecek. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'den birçok kulübün kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki sağ kanat için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Can Keleş, Antalyaspor maçının kadrosuna da dahil edilmedi. Genç oyuncu, bu sezon toplam 6 maçta 101 dakika şans buldu, skor üretemedi.



KARTAL İÇİN DIŞARIDA UÇMA VAKTİ!

Avrupa'daki 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyeti ile büyük sükse yapan Solskajer yönetimindeki Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Norveçli hoca bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki ilk sınavını verecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek dış sahadaki 6 maçlık galibiyet hasretini noktalamayı ve Bilbao zaferini Antalyaspor karşısında alacağı üç puanla taçlandırmayı hedefliyor.