AÇILIŞTA BÜYÜK FARK

Siyah-beyazlıların lige başlangıçtaki galibiyet başarısı bu sezon da devam etti. Kara Kartal, Süper Lig'deki son 13 sezonun 12'sine 3 puanla adım attı. Beşiktaş, bu süreçte sadece 2019-20 sezonunda Sivasspor'a 3-0 yenilmiş ve üzülerek başlamıştı.





NDİDİ'DEN %86 İSABET

Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi dün ilk 11'de sahaya çıktı. 36 kez pas kullanan ve %86.1'lik isabet sağlayan yıldız oyuncu, 10 defa ikili mücadeleye girip dördünü kazandı. 2 hava topu mücadelesinin birini alan Ndidi, 1 şut engelledi, 2 top kapıp, 2 defa da top uzaklaştırdı. 28 yaşındaki oyuncu 70. dakikada yerini Ege Tıknaz'a bıraktı.

ABRAHAM'IN BOŞU&NBSP;YOK

Kartal'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham bu sezon oynadığı 5 resmi maçta 6 gole ulaştı. Dün de Eyüp ağlarını bulan yıldız oyuncu sadece Shakhtar deplasmanında ağları havalandıramadı.

7 TOP KURTARDI PUANI KURTARAMADI

Berke Özer'i Fransız ekibi Lille'e satan Eyüpspor, hemen ardından Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna katmıştı. Bahia'dan gelen 28 yaşındaki kaleci Beşiktaş karşısında devleşti ama takımına puan kazandıramadı. Marcos, kalesine gelen 9 şutun yedisini kurtarırken 2 gole ise engel olamadı.

EYÜP'E KARŞI DÖRT DÖRTLÜK

BEŞİKTAŞ, Eyüpspor ile karşı karşıya geldiği 4 resmi maçı da galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, üç Süper Lig ve bir Türkiye Kupası karşılaşmasında sahadan zaferle ayrıldı.