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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Napoli’den Gedson’a kanca

Napoli’den Gedson’a kanca
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Siyah-beyazlıların, Benfica ile bonservisinin yüzde 50'sine ortak olduğu 24 yaşındaki orta sahaya, Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli kanca attı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski'nin yerini doldurabilecek oyuncu arıyor. Listenin ilk sırasında ise Gedson Fernandes yer alıyor. Bilindiği üzere siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson için gelecek teklifin 20 milyon Euro üzerinde bir rakam olması gerektiğini söylemişti.

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Napoli’den Gedson’a kanca
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