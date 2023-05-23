Napoli’den Gedson’a kanca

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Siyah-beyazlıların, Benfica ile bonservisininyüzde 50'sine ortakolduğu 24 yaşındaki ortasahaya, Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli kanca attı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski'nin yerinidoldurabilecek oyuncu arıyor. Listenin ilk sırasında ise Gedson Fernandes yer alıyor. Bilindiği üzere siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson için gelecek teklifin20 milyon Euro üzerindebir rakam olması gerektiğini söylemişti.