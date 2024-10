O zaman gelmeyin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından şunları söyledi: "Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten.Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda.Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Her şeyimizi verdik.Oyuncularımızın en iyi performansını vermediğini düşünen varsa, stadyuma gelmesin. Muçi ve Ersin Destanoğlu'nu ıslıkladılar.Her şeylerini verdikten sonra ıslıklanmak oyuncularıma iyi hissettirmiyor. Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti.Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Giovanni van Bronckhorst'a destek verdi. Uçar yaptığı açıklamada "Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa'da mücadele ederken, lig şampiyonluğu için de oynayacağız. Türkiye Kupası da başlayacak. Yönetim olarak oyundan memnuniyetimizi paylaştık.Biz onlarla hep beraber olmak istiyoruz. Onların da bizle birlikte olmak istediğinden eminiz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, her şeye rağmen Eintracht Frankfurt karşısında maçı çevirebilecek pozisyonları buldu. Rakip kaleye 27 şut denemesinde bulunurken 11 kez çerçeveyi tutturdu.21 yaşındaki Santos, kritik kurtarışlarıyla Frankfurt'un galibiyetinde başrolü üstlendi.