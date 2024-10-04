O zaman gelmeyin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından şunları söyledi: "Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet.
Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı.
Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Her şeyimizi verdik. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın.
Oyuncularımızın en iyi performansını vermediğini düşünen varsa, stadyuma gelmesin. Muçi ve Ersin Destanoğlu'nu ıslıkladılar. Beni ıslıklayabilirler. Bugün mental olarak futbolcularımız için zor bir durum oluştu.
Her şeylerini verdikten sonra ıslıklanmak oyuncularıma iyi hissettirmiyor. Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti.
FEYYAZ UÇAR'DAN DESTEK: HOCAMIZ HAKLI
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Giovanni van Bronckhorst'a destek verdi. Uçar yaptığı açıklamada "Van Bronckhorst'un serzenişlerini haklı bulduk. Sahada kötü oynayan oyuncu yoktu. Hocamızın söyledikleri çok önemli.
Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa'da mücadele ederken, lig şampiyonluğu için de oynayacağız. Türkiye Kupası da başlayacak. Yönetim olarak oyundan memnuniyetimizi paylaştık. Hocamızdan memnunuz. Uzun bir yol var ve bu yolu taraftarla, camia ile birlikte yürüyeceğiz.
Biz onlarla hep beraber olmak istiyoruz. Onların da bizle birlikte olmak istediğinden eminiz" ifadelerini kullandı.
27 ŞUTTA BİR GOL!
Beşiktaş, her şeye rağmen Eintracht Frankfurt karşısında maçı çevirebilecek pozisyonları buldu. Rakip kaleye 27 şut denemesinde bulunurken 11 kez çerçeveyi tutturdu. Ancak Alman ekibinin Brezilyalı kalecisi Kaua Santos'u 1 kez geçmeyi başardı.
21 yaşındaki Santos, kritik kurtarışlarıyla Frankfurt'un galibiyetinde başrolü üstlendi.