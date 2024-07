Okay bitti sıra Albion’da

Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek için önemli bir hamlede bulundu. Siyahbeyazlılar, milli orta saha Okay Yokuşlu'nun menajeri ile temasa geçerek oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.Beşiktaş yönetimi, bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcunun kulübü West Bromwich Albion ile de pazarlıkları sıklaştırdı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Okay'ın bonservisini almak için istekli olan siyah-beyazlılar, görüşmeleri olumlu şekilde sürdürüyor.Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları terleten Okay, 2018-19'da Celta Vigo ile başlayan Avrupa kariyerinde Getafe ve West Bromwich Albion'da oynadı. Geride kalan sezonda Ada ekibinde 48 karşılaşmada 1 gol kaydeden Okay, 1 de asiste imza attı. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer bulan başarılı orta saha, 42 maçta ağları 1 kez havalandırdı.