Önce hesap vereceksiniz

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'taki seçim için basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Serdal Adalı, sert ifadelerle mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel'e yüklendi.bir ayda gerilim, entrika, sahte evrak ve Beşiktaş ile yan yana gelmeyecek konular, kaos ortamı yaşıyoruz.Yaşanan süreç ne yazık ki Beşiktaş'ın itibarına leke düşürmüştür., ikinci başkan entrikalarından çok sıkıldık. Vicdanlarda aklanmalılar. Sayın Aybaba, 'İmzamı taklit ettiler ve 5 milyon Euro'luk teklif yaptılar' dedi. Genel Sekreter 'Hüseyin Bey yaptırdı, başkan geri çektirdi' dedi. Sayın Hüseyin Yücel, bu konularda tek açıklama yapamadı!Sorumluluk kendilerinde değilmiş gibi olanların üzerine sünger çektik sanıyorlar!borcu bir yılda %45 arttı.Toplam 100 milyon Euro! Gelecek 3,5 sezonun gelirleri kırdırılmış!TALISCA cafcaflı transferlerden biridir. Şu anda Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Çok iyi, faydalı transfer olacak ama sırf isim var diye bir transfer yapmayacağız. Yani kim olursa olsun yapmaması lazım! Hüseyin Bey cebinden yapıyorsa yapsın. Star transferi yapacak durumumuz yok!TAKIMIN transfer ihtiyacı var, gerekli gayreti göstereceğiz. Ancak ocak dönemindeki hamleleri camianın insanları ve sponsorlarla çözeceğiz. Bunun görüşmelerini yaptık. 5 tane futbolcunun maliyeti de 100 milyon Euro'ya yakın! Zaten Beşiktaş kendi bütçesi üzerinden transfer yapamaz.Yeni bir teknik direktör arayışında değiliz. Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kendisini başarılı buluyorum. Derbide camiamızı sevindirdi ama bir çiçekle bahar gelmiyor. Serdar hoca ile devam etme arzusu içerisindeyiz.