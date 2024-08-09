Önce şampiyonluk sonra Premier Lig

Beşiktaş ve Türk futbolunun yeni yıldızlarından Semih Kılıçsoy, yeni sistemle birlikte sol kanatta görev alırken, gelişimi için deGeçtiğimiz sezonki eforu ve skor katkısı ile en çok öne çıkan oyunculardan biri olan 18 yaşındaki hücumcu için Premier Lig ekipleri de nabız yoklamaya devam ediyor.Fulham'ın scout şefi Brian Talbot devreye girerek olumlu raporları verdi ve sonrasında bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir teklif geldi.Aston Villa, Fulham sonrası bu teklifi yapsa da Beşiktaş yönetiminin görüşü değişmedi ve Semih yuvada kaldı. Futbolcu da yakın çevresine hedefini,olarak söyledi.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımına bir gün daha izin vererek herkesi şaşırttı. Yoğun kamp döneminin ardından takımı ile Süper Kupa'da G.Saray'ı farklı devirip camiaya umut veren Hollandalı hoca takımın da iyi dinlenmesini istiyor. G.Saray maçının ardından iki gün izin veren Hollandalı sonrasında iki gün idman yaptırdığı takımına bir kez daha 24 saatlik dinlenme fırsatı vererek oyuncuları hem şaşırttı hem moral depoladı.Kupa'yı kazanan Kartal, lige de çok iyi başlamanın peşinde. Geçen sezon ligde bekleneni veremeyen siyah-beyazlılar bu kez ilk haftadan işi sağlam tutmak istiyor. Pazar günü Samsunspor ile oynanacak maçta kupa mücadelesine göre orta sahada tek değişiklik planlanıyor. Ayak bileğinde burkulma bulunan Gedson yerine orta sahada iki aday var: Onana&Salih.