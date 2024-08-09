Beşiktaş ve Türk futbolunun yeni yıldızlarından Semih Kılıçsoy, yeni sistemle birlikte sol kanatta görev alırken, gelişimi için de Beşiktaş yönetimi oyuncunun üstünden bir an olsun elini çekmiyor.
Geçtiğimiz sezonki eforu ve skor katkısı ile en çok öne çıkan oyunculardan biri olan 18 yaşındaki hücumcu için Premier Lig ekipleri de nabız yoklamaya devam ediyor. Yönetimin, 9 numaralı formayı vererek oyuncuyu ilk 11'in vazgeçilmez ismi olarak gösterdiği bu sembolik hamleye rağmen İngilizler yakın takipte.
ASTRONOMİK TEKLİF BEKLENİYOR
Fulham'ın scout şefi Brian Talbot devreye girerek olumlu raporları verdi ve sonrasında bonuslarla 15 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir teklif geldi. Ancak Kartal bunu geri çevirdi. Oyuncu için geçtiğimiz haftalarda gelen ve siyahbeyazlıların bir kez daha reddettiği bedel ise 18 milyon Euro oldu.
Aston Villa, Fulham sonrası bu teklifi yapsa da Beşiktaş yönetiminin görüşü değişmedi ve Semih yuvada kaldı. Futbolcu da yakın çevresine hedefini, "Önce şampiyonluk sonra Premier Lig"
olarak söyledi.
İYİ DİNLENİN MESAJI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımına bir gün daha izin vererek herkesi şaşırttı. Yoğun kamp döneminin ardından takımı ile Süper Kupa'da G.Saray'ı farklı devirip camiaya umut veren Hollandalı hoca takımın da iyi dinlenmesini istiyor. G.Saray maçının ardından iki gün izin veren Hollandalı sonrasında iki gün idman yaptırdığı takımına bir kez daha 24 saatlik dinlenme fırsatı vererek oyuncuları hem şaşırttı hem moral depoladı.
GEDSON YOKSA SALİH SAHADA!
Süper
Kupa'yı kazanan Kartal, lige de çok iyi başlamanın peşinde. Geçen sezon ligde bekleneni veremeyen siyah-beyazlılar bu kez ilk haftadan işi sağlam tutmak istiyor. Pazar günü Samsunspor ile oynanacak maçta kupa mücadelesine göre orta sahada tek değişiklik planlanıyor. Ayak bileğinde burkulma bulunan Gedson yerine orta sahada iki aday var: Onana&Salih. Teknik patron Van Bronckhorst'un, Salih Uçan'ı bir adım önde gördüğü ve Al Musrati'nin yanında 30 yaşındaki oyuncuyu kullanacağı öğrenildi.