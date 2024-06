Paulista’ya 7 milyon 350 bin €

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, "Paulista transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.(Toplamda 7 milyon 350 bin Euro)" denildiPAULISTA, imzanın ardından Beşiktaş'ın YouTube kanalına şu ifadeleri kullandı: "Benim bir oyuncu olarak karakteristik özelliğim savaşçı olmam. Her zaman takım arkadaşlarım ve kulüp için savaşan bir oyuncuyum. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak. Her zaman bu arma için savaşan bir oyuncu olacağım. Bir sporcu büyük bir kulübe geldiğinde her zaman şampiyonlukları düşünür. Daha önce Brezilyalı Zago bu kulüpte oynamış ve başarılı olmuş. Ben kendi hikâyemi de yazmak istiyorum."