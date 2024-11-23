Popülizm yapmayın!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, başkan Hasan Arat'ın açıklamalarınıdeğerlendirdi.diyen Kocadağ, şöyle devam etti: "Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş 'ı yönetmeyi kolay sanması gibi.Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur.Eskiler 'Dolar arttı', yeniler 'Faiz arttı' diyor.. Beşiktaş, rakiplerin ağzıyla konuşmaz. Başkalarının değirmenine su taşımakla olmaz bu işler."'Borç 100 milyon arttı' diyor, aynı ekipten başkası bir hafta sonra '150 milyon dolar arttı' diyor. Bu sütlaç yapmaya benzemez! Borç arttı, bu yapıda artmaması mümkün değil. Beşiktaş'ın rakamları hiçbir kulüpte konuşulmadığı kadar konuşuluyor. Eski yönetici arkadaşlar ne istiyorsunuz? Mali genel kurulda konuşmuyorsunuz, ibra olmuyorsunuz… Sonra boy boy demeç veriyorsunuz."