Redmond’a en iyi teklif Kartal’dan

Beşıktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen futbolcular arasında yer alan Nathan Redmond'la Burnley, Norwich City ve Wolverhampton yakından ilgileniyor. Siyahbeyazlılar, devam etmek istedikleri tecrübeli sağ kanatla 2+1 yıllık mukavele ve sezon başına 1.8 milyon Euro garanti ücret önerdi. Üç İngiliz ekibinin tekliflerinin ise bu rakamın altında kaldığı belirtildi. Redmond, Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baksa da eşi, İngiltere'ye dönmek niyetinde. Düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki futbolcu, son kararını önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı kulübe iletecek.