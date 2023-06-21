Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Redmond’a en iyi teklif Kartal’dan
Giriş Tarihi: 21.6.2023

Redmond’a en iyi teklif Kartal’dan

Redmond’a en iyi teklif Kartal’dan
Beşıktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen futbolcular arasında yer alan Nathan Redmond'la Burnley, Norwich City ve Wolverhampton yakından ilgileniyor. Siyahbeyazlılar, devam etmek istedikleri tecrübeli sağ kanatla 2+1 yıllık mukavele ve sezon başına 1.8 milyon Euro garanti ücret önerdi. Üç İngiliz ekibinin tekliflerinin ise bu rakamın altında kaldığı belirtildi. Redmond, Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baksa da eşi, İngiltere'ye dönmek niyetinde. Düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki futbolcu, son kararını önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı kulübe iletecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
Redmond’a en iyi teklif Kartal’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA