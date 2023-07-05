Redmond’a ültimatom

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna etmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond'ın henüz teklife yanıt vermemesi huzursuzluk yarattı. Teknik direktör ŞenolGüneş'in bir an önce durumununnetleştirilmesini istediği İngilizkanat oyuncusuna, yönetimdenyeni mesaj gönderildi. Siyahbeyazlılar, 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi. Dünbabalık sevinci yaşayan başarılıoyuncu, teklifi kabul etmesi halinde2+1 yıllık sözleşmeye imza atacakve ilk sezon 1.6, ikinci sezon1.7 milyon Euro kazanacak. Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.