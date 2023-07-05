Redmond’a ültimatom

Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna etmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond'ın henüz teklife yanıt vermemesi huzursuzluk yarattı.Siyahbeyazlılar, 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi.Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.