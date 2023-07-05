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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Redmond’a ültimatom

Redmond’a ültimatom
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna etmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond'ın henüz teklife yanıt vermemesi huzursuzluk yarattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in bir an önce durumunun netleştirilmesini istediği İngiliz kanat oyuncusuna, yönetimden yeni mesaj gönderildi. Siyahbeyazlılar, 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi. Dün babalık sevinci yaşayan başarılı oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve ilk sezon 1.6, ikinci sezon 1.7 milyon Euro kazanacak. Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.

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Redmond’a ültimatom
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