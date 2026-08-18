Sağ kanat harekâtı!

Beşiktaş'ta transfer sırası sağ kanat ve orta sahaya geldi. Siyah-beyazlı yönetim, bu iki mevkinin ardından stoper için de çalışma yapacak. Öncelikle sağ kanadı halletmek isteyen Kartal, kısa süre önce gündemine aldığı Dodi Lukebakio için girişimlere başladı. Benfica'nın 28 yaşındaki oyuncusu için Beşiktaşlı yetkililer, Portekiz kulübüne 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti. Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın milli takımdan da arkadaşı olan Lukebakio, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu.

ALTERNATİF İSİMLER NERES VE GHEDJEMİS

Tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi düşünen kulübünün istediği bedel ise yine bu seviyelerde. Kartal, kendişartlarında butransferi gerçekleştirmeyiplanlıyor. Lukebakio'nun alternatifi ise Napoli'den David Neres... Başkan Serdal Adalı'nın, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bizzat kendisinin görüştüğü kaydedildi. 29 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 20- 25 milyon Euro aralığında beklentisi olduğu aktarıldı. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Cezayirli futbolcu Fares Ghedjemis'in de gündemde olduğu aktarıldı.



ŞAMPİYONLUK ALÂMETİ!

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Süper Lig'de yaptığı 5 maçta aldığı 5 galibiyetle sezona çok güçlü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, Vincenzo İtaliano yönetiminde Avupa'da ikinci turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eledi ve play-off turuna adını yazdırdı. Ligde Eyüpspor'u da tek golle geçen Kartal, söz konusu mücadelelerde kalesini gole kapatmayı başardı. Beşiktaş, son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2020- 2021'de de sezon içinde üst üste 5 karşılaşmada gol yememeyi başarmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör