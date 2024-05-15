Salih Özcan için Almanya seferi

SİYAH-BEYAZLI kulübün başkanı Hasan Arat, kısa süre içerisinde soluğu yeniden Almanya'da alacak. Geçtiğimiz günlerde önce Münih'e, ardından Dortmund'a giden Arat, teknik direktör arayışında Nuri Şahin ile yüz yüze görüşmüştü. Başkan'ın tecrübeli çalıştırıcı ile tekrar bir araya geleceği, ayrıca Borussia Dortmund ile Sebastien Haller'in yanı sıra milli orta saha Salih Özcan için de pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Yerli transferinde adı ilk sıralarda yer alan