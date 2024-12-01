Sana da komisyon verelim hocam!

"47 yıldır Beşiktaş'ta bir kez bile para konuşmadım. Hayatım boyunca yüzüm hiç kızarmadı"
Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasıyla sonuçlanan süreci ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. İşte Aybaba'nın çok konuşulacak sözleri: "Brad Friedel'in satışlardan yüzde 2.5 komisyon aldığını biliyorum
. Friedel, 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karşılamayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler de ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendisini oranın imparatoru sanmaya başladı.
Başkana, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana, 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu olayların hepsinin şahidi var."
BAŞKAN ÜCRETİMİ DÜZELTMEK İSTEDİ, SÖZLEŞMEYE GERİ DÖNÜŞ OLMADI
"Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Samet Aybaba'ya böyle olmaz arkadaşlar. Görevimden alınmamla ilgili mesaj WhatsApp'tan geldi bana. 'Nevzat Demir'de 10 gün nöbet tut' deseler tutarım.
Bunlar kiminle muhatap olduğunu, kimi karşılarına aldıklarının farkında değiller. Beşiktaşlı birisi işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı? Onun için istifa etmedim. Gaziantep maçında uçağın arka bölümünde çocuklarla konuşmaya gittim. Oyuncular, "Feyyaz hoca da gelsin' dediler. Uçak indikten sonra ortalık birbirine girdi. Friedel'in dediğine göre biz oyuncularla kurgu yapmışız. Menajerlik şirketinde çalışan bir ismin bizden ne fazlalığı vardı? Başkan 'Üzülüyorum, aldığın ücretini artıralım' dedi. Bir sözleşme hazırladım ama geri dönüş olmadı. Başkanın samimi olmadığını gördüğüm o konuda.
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SÖZLERİNE SÜLEYMAN AĞABEY İLE BAŞLAYANI KULÜBE SOKMAYIN
"Feda döneminde avukatım 'Ver bana yetkiyi sana 2.5 milyon dolar alacağım'
dedi. 'Beşiktaş'tan para yemek kadar şerefsizlik olur mu!' dedim. Aynı duyguları yaşamadığımızı 'Sana da komisyon vereyim' dendiğinde anladım zaten. Hayatımda hiç yüzüm kızarmadı. Osmaniye'de iki okul yaptırdım, yüzlerce, binlerce çocuk okuttum. Benim önüme gelip bunu söyleyebilecek bir babayiğit yok.
47 yıldır Beşiktaş'ta para konuşmadım. Süleyman Seba'dan beri böyle. Bir de artık Süleyman Seba'yı kullandırmayın. Hayatımız birlikte geçti, tek kelime etmiyoruz. Önünden geçenler sürekli onu konuşuyor. Birisi sözlerine Süleyman Ağabey ile başlıyorsa, kulübe sokmayın. Bunu seçim malzemesi olarak kullanmayın. Yeter ya!
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SADECE TÜRKLERLE OYNARDIM
"MACCABI Tel Aviv karşılaşması özel bir maç. Ben olsam Türk oyuncularla oynardım. Yabancı oyuncu nereden bilecek bu duyguları?
Bir tane forvetimiz var, yaşı 34... Arkasında 17 yaşındaki Mustafa var. Kanatlar boş, nasıl olacak?"
TEKLİF GELİRSE BİR ŞARTIM VAR
"Hüseyin Yücel teknik direktörlük teklif ederse bir şartım olur. Sezon sonuna kadar 1 kuruş almam, mukavele de yapmam. Kulübümüzün yaptığı son üç transferin mimarı o. Rafa ve Paulista bizim listemizdeydi. Immobile'yi de sorduğunda 'Bir marka, alalım' dedim. Futbolun içinden gelen ekibin süreci baştan sona yönetmesi gerekirdi."
ŞAKUL HEMEN İSTİFA ETMELİ
"Başkanımızla son konuşmamızda istifa etmesi gerektiğini söyleyecektim. Kaan Şakul var şu an orada. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
Biz her şeyi biliyoruz. O arkadaş da istifa etmeli Beşiktaş'ın menfaatleri için."
SEMİH'E KİLO VERDİRİN
"Semih kilo almış, pas veremiyormuş. Nasıl 12 gol attı o zaman bu çocuk? Verdirin o zaman o kiloları. Ben her gördüğ ümde konuşuyordum Semih'le. Bu çocuklardan vazgeçemeyiz."
HABERSİZ İMZAMI KULLANMIŞLAR
"JOE Worrall hikâyesi.. Benim yardımcımı menajeri aradı, biz "Oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız, 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' derken 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu kiraladık. Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Bunu yapanın hangi yönetici olduğunu bilmiyorum.
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TRANSFERLERİN TAMAMINA KARŞI ÇIKTIK
"Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai… Hepsine karşı çıktık.
Joao Mario kenar oyuncusu değil,
ağır. Merkez orta saha olarak da
aşağı gitmiş. 'Kanada ihtiyacımız var'
diye rapor verdik. Bir menajer bize
Uduokhai'yi önerdi, izledik ama listemize
almadık. '3 milyona alabiliriz'
dedi bize menajerler. Daha da pahalıya
geldi. Colley en düşük maliyetli
oyuncularımızdan biriydi, giderken
üstüne para verdik. Takımdan
giden futbolcuların hepsine
para verdik. Transferlerin
tamamına raporumuz olumsuzdu.
Sonra bizimle iletişimi
tamamen kestiler. Muçi
ile ilgili de raporumuz var, 'Büyük ligde oynamamış, büyük bonservis ödenmemeli'
şeklinde. Aynı rapor Al-Musrati
için de geçerli. Sonra bir baktık iki oyuncuya 24 milyon Euro verilmiş. Rakam bizi şok etti.'
KILIÇLAR SERT ÇEKİLDİ!
Samet Aybaba'nın açıklamalarına cevap veren Hasan Arat, "Aybaba, yıllık 27 milyon liralık sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor.
Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir" dedi. Arat, sahte imza iddiasına ise "Samet Hoca'nın İngilizcesi olmadığı için kulüp menajeri, Hüseyin Yücel'in direktifiyle böyle bir teklifi geçmiş. Ben teklifi görünce hemen iptal ettirdim. Orada teknik bir hata olmuş" yanıtını verdi. Bunun üzerine Samet Aybaba da, "Başkan açıkça yalan söylüyor.
Sözleşmeyi ben değil, kulüp çalışanları hazırladı. Bir sürü de şahidi var bunun. İmza olayında ekibimin hepsi İngilizce, Almanca konuşabiliyor. Ben başkanı aradım. 'Hocam idare et' dedi. Ben de 'Kabul edemem' karşılığını verince iptal ettirdi
" açıklamasını yaptı.