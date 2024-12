Sana da komisyon verelim hocam!

"47 yıldır Beşiktaş'ta bir kez bile para konuşmadım. Hayatım boyunca yüzüm hiç kızarmadı"Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasıyla sonuçlanan süreci ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. İşte Aybaba'nın çok konuşulacak sözleri: ". Friedel, 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karşılamayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler de ödendi.Başkana, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana, 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu olayların hepsinin şahidi var.""Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Samet Aybaba'ya böyle olmaz arkadaşlar. Görevimden alınmamla ilgili mesaj WhatsApp'tan geldi bana.Bunlar kiminle muhatap olduğunu, kimi karşılarına aldıklarının farkında değiller. Beşiktaşlı birisi işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı? Onun için istifa etmedim. Gaziantep maçında uçağın arka bölümünde çocuklarla konuşmaya gittim. Oyuncular, "Feyyaz hoca da gelsin' dediler. Uçak indikten sonra ortalık birbirine girdi. Friedel'in dediğine göre biz oyuncularla kurgu yapmışız. Menajerlik şirketinde çalışan bir ismin bizden ne fazlalığı vardı?"Feda döneminde avukatımdedi. 'Beşiktaş'tan para yemek kadar şerefsizlik olur mu!' dedim. Aynı duyguları yaşamadığımızı 'Sana da komisyon vereyim' dendiğinde anladım zaten. Hayatımda hiç yüzüm kızarmadı.47 yıldır Beşiktaş'ta para konuşmadım. Süleyman Seba'dan beri böyle. Bir de artık Süleyman Seba'yı kullandırmayın. Hayatımız birlikte geçti, tek kelime etmiyoruz. Önünden geçenler sürekli onu konuşuyor. Birisi sözlerine Süleyman Ağabey ile başlıyorsa, kulübe sokmayın. Bunu seçim malzemesi olarak kullanmayın."MACCABI Tel Aviv karşılaşması özel bir maç. Ben olsam Türk oyuncularla oynardım.Bir tane forvetimiz var, yaşı 34... Arkasında 17 yaşındaki Mustafa var. Kanatlar boş, nasıl olacak?""Hüseyin Yücel teknik direktörlük teklif ederse bir şartım olur. Sezon sonuna kadar 1 kuruş almam, mukavele de yapmam. Kulübümüzün yaptığı son üç transferin mimarı o. Rafa ve Paulista bizim listemizdeydi. Immobile'yi de sorduğunda 'Bir marka, alalım' dedim. Futbolun içinden gelen ekibin süreci baştan sona yönetmesi gerekirdi.""Başkanımızla son konuşmamızda istifa etmesi gerektiğini söyleyecektim. Kaan Şakul var şu an orada.Biz her şeyi biliyoruz. O arkadaş da istifa etmeli Beşiktaş'ın menfaatleri için.""Semih kilo almış, pas veremiyormuş. Nasıl 12 gol attı o zaman bu çocuk? Verdirin o zaman o kiloları. Ben her gördüğ ümde konuşuyordum Semih'le. Bu çocuklardan vazgeçemeyiz.""JOE Worrall hikâyesi.. Benim yardımcımı menajeri aradı, biz "Oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik.Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız, 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' derken 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu kiraladık. Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler.Joao Mario kenar oyuncusu değil,ağır. Merkez orta saha olarak daaşağı gitmiş. 'Kanada ihtiyacımız var'diye rapor verdik. Bir menajer bizeUduokhai'yi önerdi, izledik ama listemizealmadık. '3 milyona alabiliriz'dedi bize menajerler. Daha da pahalıyageldi. Colley en düşük maliyetlioyuncularımızdan biriydi, giderkenüstüne para verdik. Takımdangiden futbolcuların hepsinepara verdik. Transferlerintamamına raporumuz olumsuzdu.Sonra bizimle iletişimitamamen kestiler. Muçiile ilgili de raporumuz var,şeklinde. Aynı rapor Al-Musratiiçin de geçerli.Samet Aybaba'nın açıklamalarına cevap veren Hasan Arat, "Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir" dedi. Arat, sahte imza iddiasına ise "Samet Hoca'nın İngilizcesi olmadığı için kulüp menajeri, Hüseyin Yücel'in direktifiyle böyle bir teklifi geçmiş. Ben teklifi görünce hemen iptal ettirdim. Orada teknik bir hata olmuş" yanıtını verdi. Bunun üzerine Samet Aybaba da, "Sözleşmeyi ben değil, kulüp çalışanları hazırladı. Bir sürü de şahidi var bunun. İmza olayında ekibimin hepsi İngilizce, Almanca konuşabiliyor." açıklamasını yaptı.