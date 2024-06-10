Savic için 1 adım kaldı!

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda savunmaya tartışılmayacak bir ismin liderlik etmesini istiyor. Siyah-beyazlı ekip bu doğrultuda,Karadağlı futbolcuyla ara transfer ve geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde 4 milyon Euro maaş talebiyle karşılaşılmıştı. Siyah-beyazlılar bunu aşağı çekmek ve pazarlıkları daha sağlıklı yürütmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.İlk buluşmada herhangi bir anlaşma çıkmasa da iki taraf da birbirlerine tekliflerini sunarak adımı attı.İkinci kez buluşma kararı alınırken, orta yolun bulunmaya çalışılacağı kaydedildi.