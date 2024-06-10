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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Savic için 1 adım kaldı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Savic için 1 adım kaldı!

33 yaşındaki stoperin menajeriyle İstanbul’da görüşen Beşiktaş, 4 milyon Euro’luk isteğe 3 milyon Euro ile yanıt verdi. Fark eritilirse resmi imza atılacak

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda savunmaya tartışılmayacak bir ismin liderlik etmesini istiyor. Siyah-beyazlı ekip bu doğrultuda, Mats Hummels gibi Stefan Savic'e de önem veriyor. Karadağlı futbolcuyla ara transfer ve geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde 4 milyon Euro maaş talebiyle karşılaşılmıştı. Siyah-beyazlılar bunu aşağı çekmek ve pazarlıkları daha sağlıklı yürütmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Yıldız ismin temsilcisi Zarko Pelicic önceki gün soluğu İstanbul'da alırken, hararetli görüşmeler yapıldı. İlk buluşmada herhangi bir anlaşma çıkmasa da iki taraf da birbirlerine tekliflerini sunarak adımı attı. Tarafların arasında 1 milyon Euro gibi bir fark olduğu ifade edildi. İkinci kez buluşma kararı alınırken, orta yolun bulunmaya çalışılacağı kaydedildi. Savic'in, Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunsa da İspanyol ekibi, oyuncuyla anlaşan bir kulüp çıkması halinde bonservis talep etmeyecek.
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Savic için 1 adım kaldı!
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