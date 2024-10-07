Semih 7. kez kulübede

Beşiktaş'ta bu sezon başında 11'de düzenli oynayan Semih Kılıçsoy, 29 Ağustos'ta oynanan Avrupa Ligi play-off rövanşındaki Lugano maçından bu yana
kulübede yer aldı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 12 resmi maça çıkarken Semih'in 11'de yer aldığı maç sayısı sadece 4 oldu.
Gaziantep'te as kadroda yer alması beklenen Semih'in yerine solda Ernest Muçi oynadı. Arnavut futbolcu 3 kez üst üste bu şansı yakaladı. Öte yandan sezon başından bu yana düzenli olarak 11'de görev alan Milot Rashica dün kulübeye çekildi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Kosovalı futbolcunun yerine sağ kanatta Mario'yu değerlendirdi.
Maxim: İnşallah Beşiktaş şampiyonluğa ulaşır
BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu olan Maxim, dün Gaziantep'e beraberliği getiren golü attı. Rakipleri karşısında 1 puandan fazlasını hak ettiklerini söyleyen tecrübeli on numara, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. Ancak kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok iyi oynadık, pozisyonlar bulduk. Adım adım yukarı çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız. Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur."