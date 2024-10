Semih 7. kez kulübede

Beşiktaş'ta bu sezon başında 11'de düzenli oynayan Semih Kılıçsoy,kulübede yer aldı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 12 resmi maça çıkarkenGaziantep'te as kadroda yer alması beklenen Semih'in yerine solda Ernest Muçi oynadı. Arnavut futbolcu 3 kez üst üste bu şansı yakaladı. Öte yandanTeknik direktör Giovanni van Bronckhorst,BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu olan Maxim, dün Gaziantep'e beraberliği getiren golü attı. Rakipleri karşısında 1 puandan fazlasını hak ettiklerini söyleyen tecrübeli on numara, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. Ancak kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok iyi oynadık, pozisyonlar bulduk. Adım adım yukarı çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız. Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur."